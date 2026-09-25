Trump et Xi concluent leur sommet devant les textes fondateurs de la démocratie américaine

Le président américain DOnald Trump, son épouse Melania Trump, le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan devant les Archives naitonales à Washiongton, le 25 septembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a emmené vendredi Xi Jinping jeter un rapide coup d'oeil aux textes fondateurs de la démocratie américaine, en conclusion d'une visite d'Etat du président chinois marquée par beaucoup de faste mais peu de résultats concrets.

Au cours d'une très rapide visite aux Archives nationales à Washington, où est conservée par exemple la Déclaration d'indépendance, le président américain a indiqué aux journalistes avoir parlé de l'Iran, allié de Pékin, avec son homologue.

Interrogé sur des progrès éventuels concernant la réouverture du détroit d'Ormuz, il a répondu: "je pense que ça va très bien se passer."

Donald Trump n'a pas donné plus de détail, parlant seulement d'une "rencontre très positive" en général avec Xi Jinping.

Le président américain Donald Trump serre la main du président chinois Xi Jinping, aux côtés de la Première dame de Chine Peng Liyuan (g) et de la Première dame des États-Unis Melania Trump (d), après une visite aux Archives nationales à Washington, le 25 septembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Le président américain et Melania Trump ont salué le dirigeant chinois et son épouse Peng Liyuan sur les marches de l'imposant bâtiment de style néo-classique, avant que ces derniers n'entament leur voyage retour.

"Je pense que nous avons fait des progrès énormes, très positifs pour les deux pays", a aussi déclaré Donald Trump depuis la Maison Blanche, où il a reçu ses invités pour un thé plus tôt dans la journée.

APEC et G20

Le président chinois a mentionné la possibilité de deux autres "occasions" de voir Donald Trump d'ici fin 2026, au sommet de l'APEC en Chine mi-novembre et au sommet du G20 en Floride en décembre.

Le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan saluent de la main avant d'embarquer à bord d'un avion d'Air China au départ de la base Andrews, dans le Maryland, le 25 septembre 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le président américain a ensuite confirmé. Cela portera à cinq leurs rencontres depuis le retour au pouvoir du républicain en janvier 2025.

La veille, Xi Jinping avait déclaré que Washington et Téhéran devaient résoudre leurs différends "le plus rapidement possible" par la négociation, selon des propos rapportés par l'agence d'Etat Chine Nouvelle.

Le président chinois a été reçu avec des égards très appuyés par Donald Trump, qui a parlé d'une relation de "grande amitié" avec son homologue.

Le président chinois Xi Jinping prend la parole lors d'un dîner de gala dans la salle Est de la Maison Blanche, à Washington, le 24 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Cette visite d'Etat de trois jours a connu jeudi son apogée mondaine avec un dîner de gala auquel étaient conviés, côté américain, les patrons des plus grandes entreprises, avec un accent particulier sur la tech.

Côté chinois, seule une délégation restreinte de diplomates était présente.

Dans l'ensemble, les résultats les plus concrets de cette visite d'Etat ont été maigres: la prolongation jusqu'au 10 janvier seulement d'une trêve commerciale entre les deux pays, et l'annonce de l'arrivée prochaine de deux pandas, emblématiques de la diplomatie chinoise, aux Etats-Unis.

Presse

Xi Jinping a appelé Washington à la "prudence" sur Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, alors que les Etats-Unis soutiennent l'île militairement.

Il a aussi plaidé pour une "coexistence pacifique" entre les deux premières puissances mondiales, engagées dans une féroce rivalité militaire, technologique, diplomatique et stratégique, et jugé que son passage à Washington avait ajouté "plus de substance" à la relation bilatérale.

Le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump avant un dîner de gala à la Maison Blanche, le 24 septembre 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Les deux dirigeants, et Donald Trump en particulier, ont voulu projeter une image harmonieuse lors de leur rencontre.

Le milliardaire de 80 ans s'est déplacé en personne, ce qui est tout à fait exceptionnel, pour accueillir mercredi son hôte à sa descente d'avion. Sur une vidéo diffusée par la Maison Blanche, on le voit aussi montrer au dirigeant chinois un portrait d'eux deux accroché non loin du Bureau ovale.

Cela a valu au président américain des accusations renouvelées de ses opposants sur sa proximité avec des dirigeants autoritaires, lui qui a aussi exposé à la Maison Blanche un cliché pris lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine.

La venue du président chinois a coïncidé avec une crise aiguë autour de l'accès de la presse à Donald Trump.

Le principe de la liberté de la presse est posé par le premier amendement de la Constitution américaine, l'un des textes exposés aux Archives nationales.

Mécontent de leur couverture jugée trop négative, Donald Trump avait ordonné la semaine dernière de bloquer l'accès de trois médias, dont CNN, à la Maison Blanche, et n'est revenu en arrière qu'après une décision de justice doublée d'une mobilisation d'autres grandes chaînes américaines.

Cela a d'ailleurs perturbé les retransmissions télévisées de la visite d'Etat, au grand dam de Donald Trump, avide consommateur de petit écran.

Le président américain a loué jeudi devant Xi Jinping l'amabilité des journalistes chinois. L'ONG Reporter sans Frontières a classé la Chine en 178ème position sur 180 pays dans son classement 2025 de la liberté de la presse.