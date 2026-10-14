Les clients de BofA reviennent vers les actions américaines alors que le S&P 500 atteint des niveaux records

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* Le Nasdaq recule d'>t de 1 %, le S&P 500 perd environ 0,9 % et le Dow Jones passe légèrement dans le rouge

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; celui de la santé arrive en tête des hausses

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,4 %

* Le dollar se raffermit; le brut américain progresse d'environ 1,5 %; l'or recule d'>1,5 %; le bitcoin perd environ 2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,25 %

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LES CLIENTS DE BOFA REVIENNENT VERS LES ACTIONS AMÉRICAINES ALORS QUE LE S&P 500 ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS

Alors que le S&P 500 .SPX progressait de 1,2 % et atteignait de nouveaux sommets historiques la semaine dernière, les clients de BofA sont revenus vers les actions américaines après s'être tenus à l'écart la semaine précédente.

Dans une note publiée mercredi, Jill Carey Hall, stratège chez BofA Securities, a indiqué que les clients avaient été des acheteurs nets d’actions, avec notamment 1,1 milliard de dollars d’achats de titres individuels. Cela a marqué un revirement brutal par rapport aux sorties de capitaux quasi-record sur les titres individuels observées la semaine précédente. En revanche, les clients ont vendu environ 200 millions de dollars d’ETF actions, ce qui constitue la première semaine de sorties de capitaux sur les ETF depuis la mi-juin.

Les investisseurs institutionnels ont été les principaux acheteurs, mettant fin à une série de deux semaines de ventes nettes. Les hedge funds et les investisseurs particuliers se sont également montrés acheteurs. Les clients ont privilégié les actions de petite et moyenne capitalisation tout en réduisant leur exposition aux grandes capitalisations.

Les rachats d’actions par les entreprises se sont accélérés pour la deuxième semaine consécutive et sont restés légèrement supérieurs aux normes saisonnières. Bien que l’activité de rachat depuis le début de l’année reste inférieure aux niveaux de 2024-25, elle reste supérieure au rythme observé entre 2010 et 2023. Malgré tout, les rachats sur 52 semaines glissantes, exprimés en pourcentage de la capitalisation boursière du S&P 500, se situent à leur plus bas niveau depuis août 2021.

Les flux sectoriels ont été mitigés. Les clients ont acheté des actions dans six des onze secteurs du S&P, les biens de consommation de base arrivant en tête et enregistrant leurs premiers afflux depuis six semaines. Les secteurs de la technologie et des services de communication ont également attiré des capitaux après les fortes sorties de la semaine précédente, tandis que le secteur financier a connu ses premiers afflux depuis cinq semaines.

Les services aux collectivités sont restés à la traîne, enregistrant une quatrième semaine consécutive de sorties de capitaux.

Le secteur industriel, quant à lui, a prolongé sa série de pertes à 11 semaines consécutives. Mme Hall a expliqué que ce secteur était devenu surchargé en raison de son exposition à des thèmes populaires tels que l’intelligence artificielle, l’industrie manufacturière, la défense et le pétrole. Elle a averti que le mouvement de désengagement n’était peut-être pas terminé, soulignant que des séries de sorties de capitaux similaires avaient historiquement duré en moyenne environ 17 semaines et avaient souvent été suivies d’une sous-performance relative prolongée.

En ce qui concerne les ETF, les clients ont continué à privilégier les fonds « value » et « blend » au détriment des fonds de croissance pour la deuxième semaine consécutive. Les ETF immobiliers ont enregistré les plus importantes entrées de capitaux, tandis que les ETF technologiques ont subi les ventes les plus massives.

(Terence Gabriel)

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