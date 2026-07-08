Les clients de BofA deviennent des acheteurs nets d'actions américaines alors que les achats des fonds spéculatifs atteignent un niveau record

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* Les principaux indices américains sont dans le rouge, mais se sont éloignés de leurs plus bas niveaux; le Dow Jones affiche la plus forte baisse, reculant de >1%

* Le secteur des matériaux est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie mène les hausses

* L'indice Euro STOXX 600 recule de >1,5%

* Le dollar progresse légèrement; le brut américain rebondit d'environ 7%; l'or recule de >1%; le bitcoin recule d'environ 3%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,59%

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LES CLIENTS DE BOFA DEVIENNENT DES ACHETEURS NETS D’ACTIONS AMÉRICAINES TANDIS QUE LES ACHATS DES HEDGE FUNDS ATTEIGNENT UN NIVEAU RECORD

Les clients de BofA sont devenus des acheteurs nets d’actions américaines la semaine dernière pour la première fois depuis fin mai, alors que l’indice S&P 500 .SPX progressait de près de 1,8%, selon Jill Carey Hall, stratège en actions et en analyse quantitative chez BofA Securities.

Dans une note publiée mercredi, Mme Hall a indiqué que ces afflux de capitaux étaient tirés à la fois par les achats d’actions individuelles (3,1 milliards de dollars, le plus important volume depuis mars) et par ceux d’ETF actions (1 milliard de dollars). Les hedge funds ont mené la danse, prolongeant leur série d’achats à quatre semaines consécutives. Elle a souligné que, sur une moyenne de quatre semaines, les achats nets des hedge funds ont atteint leur plus haut niveau depuis le début des données de la BofA, qui remontent à 2008. Les clients institutionnels et particuliers ont également été des acheteurs nets.

Les investisseurs ont placé leurs capitaux dans les segments des grandes, moyennes et petites capitalisations, les actions à petite et micro-capitalisation enregistrant une semaine record en termes d’afflux de capitaux.

Dans le même temps, les rachats d’actions par les entreprises ont continué de ralentir, enregistrant une sixième semaine consécutive de baisse pour atteindre leur plus bas niveau depuis février. Bien que l’activité de rachat reste supérieure aux niveaux observés entre 2016 et 2023, elle est inférieure tant au rythme annuel de 2025 qu’aux niveaux records enregistrés en 2024.

Les flux sectoriels ont présenté un tableau contrasté. Les clients ont été des acheteurs nets dans six des onze secteurs du S&P, en tête desquels les biens de consommation discrétionnaire, qui ont enregistré leurs plus importants afflux de capitaux jamais observés après quatre semaines consécutives de sorties. Les secteurs de la technologie et de la santé ont également suscité une forte demande, enregistrant respectivement leurs premières semaines d’afflux depuis trois et six semaines.

Le secteur financier a toutefois enregistré les plus importantes sorties de capitaux et affiche désormais la plus longue série de ventes, avec sept semaines consécutives de retraits. Les secteurs de l’énergie et des services publics sont également restés boudés, prolongeant leurs séries de sorties de capitaux à respectivement cinq et quatre semaines.

Les flux des ETF ont révélé une tendance légèrement différente. Les clients ont privilégié les ETF de grandes capitalisations et les ETF mixtes, mais ont vendu des fonds axés sur la croissance, la valeur, les moyennes capitalisations, les petites capitalisations et l’ensemble du marché. Les sorties de capitaux des ETF couvrant l’ensemble du marché ont été observées pour la première fois depuis mars.

Parmi les ETF sectoriels, le secteur financier a attiré le plus d’achats malgré la faiblesse des valeurs financières, tandis que les ETF du secteur de la santé ont subi leurs plus importants retraits depuis janvier 2025.

(Terence Gabriel)

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