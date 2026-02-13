Les clients de BNY couvrent leur exposition au dollar au plus haut depuis 2023, selon la banque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yoruk Bahceli

Les clients de BNY, l'un des plus grands dépositaires au monde, couvrent leur exposition au dollar à leur plus haut niveau depuis plus de deux ans, a déclaré un stratège principal à Reuters vendredi, reflétant une prudence accrue des investisseurs à l'égard de la monnaie américaine cette année.

Les clients mettent en place des couvertures du dollar américain de près de 20 % plus importantes que ce qui serait nécessaire s'ils voulaient seulement suivre les variations de la valeur de leurs obligations et actions américaines, a déclaré Geoff Yu, stratège principal du marché EMEA chez BNY.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 10 % environ enregistrés à la fin de l'année dernière et le plus élevé depuis la fin de l'année 2023, a-t-il fait remarquer. Le dollar a continué à glisser au cours des premières semaines agitées de 2026, ravivant la volatilité qui a fait chuter le billet vert de plus de 9 % l'année dernière, alors que l'approche erratique du président Donald Trump en matière de commerce et de diplomatie, ainsi que les attaques contre la Réserve fédérale, ont effrayé les investisseurs. Cela a relancé le débat sur la question de savoir si les investisseurs vendront des actifs américains et chercheront à se protéger davantage contre les mouvements du dollar lorsqu'ils les détiendront, un mouvement qui a débuté l'année dernière.

M. Yu a indiqué que les données ne précisaient pas quelles juridictions étaient à l'origine de la majeure partie des opérations de couverture cette année, mais qu'elles étaient probablement davantage le fait de clients européens se couvrant aux États-Unis.

Bien que les clients se couvrent davantage, les flux de la BNY ne confirment pas une reprise du commerce dit "Sell America", car ils n'ont pas réduit la pondération des actions et des bons du Trésor américains dans leurs portefeuilles, a ajouté M. Yu.

Au contraire, les différentiels de taux d'intérêt devraient être le principal moteur, d'autant plus que l'on s'attend généralement à ce que la Fed continue d'abaisser les coûts d'emprunt alors que plusieurs autres grandes banques centrales sont sur le point d'augmenter les leurs ou les ont déjà augmentés, ce qui est négatif pour le dollar.

L'augmentation de l'activité de couverture des clients a "coïncidé avec le fait que la Fed est restée relativement dovish et que l'on observe beaucoup plus de pivots dans d'autres banques centrales", a déclaré M. Yu.

Pour parvenir à ce chiffre, M. Yu a supposé que les clients détenaient des portefeuilles répartis selon un ratio de 80 % à 20 % entre les bons du Trésor américain et les actions, étant donné que la plupart des actifs sous la garde de BNY sont à revenu fixe.

Ainsi, les clients qui allouent une part plus importante de leurs portefeuilles aux actions se couvrent moins que ne le suggèrent les données, a-t-il ajouté.