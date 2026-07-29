Les clients américains boudent les restaurants, les craintes liées à la cyclosporose faisant chuter les ventes de laitue

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* Les cas de cyclosporose continuent d'augmenter après le rappel par Taylor Farms de laitues en provenance du Mexique

* Un producteur américain de laitues affirme que les craintes des clients ont entraîné une baisse des ventes à deux chiffres

* La fréquentation a chuté de 20,8 % chez Taco Bell jeudi dernier, selon les données d'un cabinet d'analyse

par Tom Polansek et Anuja Bharat Mistry

Les consommateurs américains évitent certaines chaînes de restaurants et achètent moins de laitue dans les supermarchés, alors qu’une épidémie de maladie parasitaire touchant plusieurs États alimente la confusion quant à ce qu’il est sûr de manger, selon des données sur la fréquentation et des sources du secteur.

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a établi un lien entre l'épidémie de cyclosporiase et la laitue iceberg servie dans les restaurants Taco Bell et provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique.

Mais les cas ont continué d’augmenter même après que Taylor Farms a déclaré avoir retiré du marché tous les produits potentiellement concernés. Cette augmentation a attisé l’incertitude et les craintes concernant d’autres produits susceptibles de transmettre cette maladie, qui provoque une diarrhée explosive et aqueuse.

Les autorités sanitaires ont indiqué qu’elles enquêtaient sur d’autres sources potentielles d’infection. En Caroline du Nord, le persil et la coriandre figuraient parmi les ingrédients fréquemment identifiés chez les personnes tombées malades, bien qu’il puisse exister de multiples sources d’exposition, selon le département de la santé de l’État.

En attendant d’y voir plus clair, les consommateurs ont réduit leur consommation de laitue fraîche et leurs visites dans les chaînes de restaurants dont les menus reposent largement sur ces légumes verts.

Les adultes en bonne santé peuvent continuer à consommer des légumes verts à feuilles, à condition de ne pas se trouver dans des États tels que le Michigan, qui ont été durement touchés par l’épidémie, a déclaré le Dr Tyler Evans, directeur général d’une organisation de santé publique appelée Wellness Equity Alliance et ancien médecin-chef de la ville de New York.

« S’il s’agissait d’un rappel concernant des bonbons ou de la réglisse, je dirais simplement de ne pas en manger », a déclaré le Dr Evans. « Mais les bienfaits nutritionnels des légumes verts à feuilles sont considérables, nous ne voulons donc pas conseiller aux gens de les éviter à tout prix. »

BAISSE DE LA FRÉQUENTATION CHEZ TACO BELL ET PANERA

La fréquentation chez Taco Bell , propriété de Yum Brands YUM.N , est en baisse chaque jour depuis le 13 juillet. Elle a chuté de 20,8 % le jeudi 23 juillet par rapport à la moyenne des jeudis entre le 1er janvier et le 6 juillet, selon les dernières données du cabinet d’analyse Placer.ai.

La fréquentation a également baissé de 12,2 % chez la chaîne de salades Chopt, de 1,4 % chez Chipotle Mexican Grill CMG.N et de 3,1 % chez Panera Bread le 23 juillet, par rapport à la moyenne des jeudis des six derniers mois, a indiqué le cabinet.

Chipotle n’a pas souhaité commenter cette baisse, tandis que Taco Bell, Chopt et Panera Bread n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Taco Bell a déclaré avoir retiré de ses restaurants la laitue Taylor Farms concernée dès le 17 juillet.

« Les chaînes de restaurants qui ont connu une baisse significative de leur fréquentation à la suite de l’épidémie de cyclosporose ces dernières semaines continuent d’enregistrer une baisse de leur clientèle », a déclaré un représentant de Placer.ai, ajoutant que le pire était peut-être derrière elles.

La cyclosporose se contracte après avoir consommé des aliments ou de l’eau contaminés par des matières fécales humaines contenant le parasite microscopique Cyclospora.

L'épidémie aux États-Unis a entraîné 6 707 cas confirmés en laboratoire, les autorités sanitaires ayant recensé plus de 11 500 cas suspects supplémentaires, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Dans le Michigan, les autorités sanitaires ont signalé mardi 9 680 cas , soit 427 cas de plus que la veille.

Certains grands distributeurs et restaurants ont cessé de s’approvisionner en produits frais provenant de la région du centre du Mexique liée à l’épidémie qui prend de l’ampleur, en raison des craintes d’une contamination généralisée, a déclaré lundi l’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb.

LES VENTES DE LAITUES EN BAISSE

Paul Sellew, directeur général et fondateur de Little Leaf Farms, une entreprise qui cultive de la laitue dans l’est des États-Unis, a déclaré que les craintes liées aux infections avaient entraîné une baisse des ventes à deux chiffres.

Selon les données du cabinet d’études de marché NielsenIQ, les ventes unitaires de laitue fraîche aux États-Unis pour la semaine se terminant le 18 juillet ont baissé de 9 % par rapport à la semaine précédente et de 19 % par rapport à celle d’il y a deux semaines.

« L'ensemble de la catégorie des fruits et légumes frais dans le commerce de détail est en baisse », a déclaré M. Sellew. « Le consommateur est guidé par la peur. »

Pour rassurer ses clients, Little Leaf Farms, basée dans le Massachusetts, s’est efforcée de les informer sur ses pratiques de production, qui, selon l’entreprise, sont conçues pour garantir la sécurité des récoltes.

L’entreprise cultive la laitue dans des serres alimentées en eau potable ou en eau de pluie récupérée sur le toit, a expliqué M. Sellew, ajoutant qu’aucune eau n’entre dans ses installations avant d’avoir subi un processus de désinfection aux ultraviolets. L’automatisation de son système de culture garantit également que la laitue n’est pas manipulée par des humains, a-t-il précisé.

« Notre mode de culture est tellement différent que ces problèmes ne peuvent en aucun cas affecter notre produit », a déclaré M. Sellew. « Tous les légumes-feuilles ne se valent pas. »