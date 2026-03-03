Les class actions financières : 4 milliards de dollars recouvrés pour les investisseurs en 2025

(AOF) - Les class actions (actions de groupe) sur titres financiers ont généré plus de 4 milliards de dollars de recouvrements pour les investisseurs en 2025, selon le septième rapport annuel mondial sur les class actions publié par Broadridge Financial Solutions, Inc., leader mondial des technologies financières. Bien qu'en légère baisse par rapport aux 5,2 MdsUSD enregistrés en 2024, le niveau des règlements reste élevé dans un contexte de marchés volatils et de cadres transfrontaliers de plus en plus complexes.

Le rapport identifie 2025 comme une année charnière, marquée par une montée en puissance des litiges liés à l'intelligence artificielle, l'essor des recours volontaires (opt-in), l'expansion des contentieux ESG et un ralentissement de l'activité antitrust financière.

Ces signaux témoignent d'une évolution rapide du paysage du recouvrement d'actifs pour les investisseurs institutionnels.

Ce rapport analyse les dossiers impliquant des titres cotés et d'autres instruments financiers où les mécanismes d'actions collectives ont été utilisés pour recouvrer des pertes, incluant le droit des valeurs mobilières et le droit de la concurrence.

Le rapport a identifié plus de 130 dossiers mondiaux dont les délais de dépôt expiraient en 2025, classés selon leur complexité au regard de la capacité d'une institution financière à recouvrer des fonds pour elle-même, ses investisseurs et ses clients.

"La participation aux class actions n'est plus une démarche passive — elle est devenue une fonction opérationnelle à part entière", déclare Christi Cannon, vice-présidente et directrice générale des Global Class Actions chez Broadridge.

"Les dossiers avancent plus vite, s'étendent sur davantage de juridictions et exigent une précision accrue. Les différences entre systèmes juridiques, exigences de dépôt et mécanismes de règlement ne laissent aucune place à l'erreur. Sans une infrastructure adaptée, les investisseurs risquent de manquer des opportunités de recouvrement. C'est pourquoi les institutions s'appuient de plus en plus sur Broadridge pour gérer cette complexité et protéger leurs rendements."

Les principaux enseignements de ce rapport sont les suivants :

- neuf règlements ont dépassé le seuil de 100 millions de dollars, soit un de moins que le record établi en 2024.

- l'activité antitrust financière s'est calmée, avec seulement quatre règlements totalisant 179 MUSD dollars, après un record de neuf règlements l'année précédente.

- les plaintes déposées au niveau fédéral ont enregistré un léger repli à 205 dossiers en 2025, soit 3% en dessous de la moyenne mobile sur quatre ans, témoignant d'une relative stabilité de l'activité de surveillance.

- les règlements liés aux transactions SPAC et aux fusions-acquisitions ont représenté une part proportionnellement importante du total des recouvrements.

Les tendances clés des class actions en 2025 :

- une vague croissante des class actions est axée sur la divulgation d'informations relatives à l'IA, soulignant les attentes des investisseurs en matière de transparence, ce qui fait du risque lié à l'IA un sujet central pour les régulateurs et les avocats des plaignants.

- l'intérêt pour les recours volontaires (opt-in) a progressé, notamment parmi les dépositaires cherchant un appui au recouvrement d'actifs. En 2025, plus de 100 demandes d'actions collectives ont été déposées en Europe, et bien davantage à l'échelle mondiale.

- les litiges liés à l'ESG ont continué de croître en 2025, reflétant l'accélération des investissements ESG — dont le volume est projeté à 30 000 MdsUSD d'ici 2030 — et le recours accru aux class actions pour atteindre des objectifs de gouvernance et de développement durable.

- 2025 a confirmé une évolution notable, avec davantage de broker-dealers proposant des services complets de dépôt de plaintes et de recouvrement d'actifs, contribuant à pallier les faibles taux de participation historiques des actionnaires individuels.