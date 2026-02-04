Les cimentiers sous pression après un possible assouplissement de l'UE sur le CO2
04/02/2026
Selon le Handelsblatt, la Commission européenne envisagerait d'assouplir son système d'échange de quotas d'émission en prolongeant la distribution de quotas de CO2 aux industriels. Une inflexion qui pénalise les groupes ayant massivement investi dans la décarbonation de leurs activités, à l'image des cimentiers.
Valeurs associées
|213,500 EUR
|XETRA
|-9,76%
