Les cimentiers sous pression après un possible assouplissement de l'UE sur le CO2
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 16:39

A Francfort, Heidelberg Materials (-9,28%) est lanterne rouge du Dax. Idem à Zurich avec Holcim (-6,92%) qui ferme la marche de l'indice SMI. A Paris, Vicat (-5,05%) accuse le deuxième plus fort repli du SBF 120. A l'inverse, les valeurs de la chimie bénéficieraient de ce changement de position à l'instar de Air Liquide ( 5,44%), Arkema ( 8,61%) et Solvay ( 5,32%).

Selon le Handelsblatt, la Commission européenne envisagerait d'assouplir son système d'échange de quotas d'émission en prolongeant la distribution de quotas de CO2 aux industriels. Une inflexion qui pénalise les groupes ayant massivement investi dans la décarbonation de leurs activités, à l'image des cimentiers.


Valeurs associées

HEIDELBERGMAT
213,500 EUR XETRA -9,76%
