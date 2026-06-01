Les chiffres, les enjeux financiers et les rebondissements de la Coupe du monde de la FIFA 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Dow Jones recule, le S&P 500 passe dans le rouge, le Nasdaq reste pratiquement inchangé

* PMI manufacturier ISM de mai à 54 contre une estimation de 53

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'> 1%

* Le dollar progresse d'environ 0,3%; le brut américain rebondit d'> 8%; l'or recule d'environ 1,8%; le bitcoin recule d'>3%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,51%

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LES DONNÉES, LES DOLLARS ET LES DRAMES DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026

La Coupe du monde 2026 ne se résume plus seulement à des buts et à la gloire; elle s'annonce comme un spectacle économique et technologique de grande envergure, où les données, les dollars et l'engagement numérique occuperont le devant de la scène aux côtés du football.

Destinée à être le plus grand tournoi de l'histoire de la FIFA, l'édition 2026 s'étendra à 48 équipes et 104 matchs à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec une audience prévue de plus de 6 milliards de personnes, soit environ les trois quarts de la population mondiale.

Cette ampleur marque à elle seule un changement structurel, faisant passer cet événement sportif quadriennal à une plateforme mondiale qui mêle sport, économie et technologie à un niveau sans précédent.

Les sociétés de courtage envisagent de plus en plus le tournoi sous cet angle. Les stratèges de BofA affirment qu’il s’agira de la “plus grande” Coupe du monde de tous les temps, susceptible d’ajouter environ 41 milliards de dollars au PIB mondial et de créer près d’un million d’emplois, grâce à l’essor des voyages, du tourisme et de la consommation.

Les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants, les fabricants de vêtements de sport et les entreprises de médias comptent parmi les principaux bénéficiaires, aux côtés de nouveaux acteurs tels que les plateformes de streaming, les réseaux sociaux et les sites de paris en ligne. En effet, la Coupe du monde agit comme un concentré d’activité économique mondiale dont les retombées s’étendent à tous les secteurs.

Les stratèges de la BofA décrivent l'édition 2026 comme la première “Coupe du monde de l'IA”, où des volumes massifs de données et d'engagement numérique sous-tendront tout, de l'analyse des matchs à l'expérience des supporters. Le streaming et le visionnage sur mobile devraient rivaliser avec la télévision traditionnelle, voire la dépasser, transformant les supporters en participants en temps réel et renforçant la transition vers une économie sportive axée sur le numérique.

L'enquête de la BofA désigne la France comme la gagnante la plus probable, tandis que les stratèges de Goldman Sachs, s'appuyant sur un modèle quantitatif, voient l'Espagne comme favorite avec une probabilité d'environ 26%, suivie de la France et de l'Argentine. Goldman Sachs souligne que de telles prévisions sont intrinsèquement incertaines, les résultats étant influencés par la dynamique, la géographie et la nature imprévisible du football lui-même.

(Rashika Singh)

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