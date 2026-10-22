Les chemins de fer américains prennent l'avantage alors que la hausse des prix du carburant touche plus durement les transporteurs routiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Nathan Gomes et Apratim Sarkar

Les prix record du carburant poussent le fret à délaisser les autoroutes américaines au profit du rail, ce qui permet aux compagnies ferroviaires d'engranger des recettes et des bénéfices plus élevés, tandis que les expéditeurs recherchent des moyens moins coûteux pour transporter leurs marchandises sur de longues distances.

Union Pacific UNP.N , Norfolk Southern

NSC.N et CSX CSX.O ont toutes annoncé cette semaine une forte hausse de leurs bénéfices et de leur chiffre d’affaires au troisième trimestre, les dirigeants de ces entreprises expliquant que les coûts élevés du carburant et la pénurie de camions leur apportaient davantage de clients.

"Le transport ferroviaire est bien plus efficace. Le coût par tonne pour acheminer des produits à travers les États-Unis est nettement inférieur. Ainsi, lorsque les prix du carburant augmentent, cela constitue naturellement un avantage", a déclaré Jim Vena, directeur général d’Union Pacific, aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique organisée jeudi après la publication des résultats.

Cette évolution offre aux compagnies ferroviaires l’occasion de récupérer des parts de marché sur les camions pour le fret longue distance, même si la hausse des prix du carburant augmente leurs propres coûts et réduit leurs marges, la guerre en Iran maintenant les prix du carburant à un niveau élevé. Le diesel, un poste de dépense essentiel pour les transporteurs de fret, a atteint en septembre un niveau record , à 6,53 dollars le gallon, selon les données de l’AAA.

Les gains du rail sont particulièrement visibles dans le transport intermodal, où les marchandises sont acheminées par rail pour la partie longue distance du trajet, les camions se chargeant généralement de l’enlèvement et de la livraison finale.

Les transports intermodaux sont en concurrence directe avec le transport routier sur de longues distances.

"Nous constatons un transfert du transport routier de longue distance vers le transport intermodal, ainsi qu’un recours accru au transbordement et aux centres de distribution desservis par le rail", a déclaré James Mourafetis, responsable des transports, de la logistique et des services au sein du cabinet de conseil EFESO.

Au troisième trimestre, le volume de transport intermodal national d’Union Pacific a augmenté de 13 % par rapport à l’année précédente, tandis que CSX a enregistré une hausse de 7 % et Norfolk Southern de 3 %.

La diminution des capacités de transport routier entraîne également un transfert d’une partie du fret vers le rail. Un ralentissement prolongé du fret a contraint les petits transporteurs à quitter le marché, tandis que les coûts d’exploitation élevés et le renforcement des contrôles sur les chauffeurs limitent le retour des capacités de transport routier.

"Le marché du transport routier s’est certes inversé cette année, mais les niveaux récents de tonnage confirment que cela est dû à une capacité réduite, et non à une demande soutenue", a déclaré Bob Costello, économiste en chef de l’American Trucking Associations.

Toutefois, la hausse des prix du carburant fait également grimper les coûts pour les compagnies ferroviaires, ce qui rend plus difficile la conversion d’une augmentation des recettes en hausse des bénéfices, même si les surcharges carburant ont compensé en partie cette pression.

Union Pacific a indiqué que les prix élevés du carburant avaient pesé sur son ratio d’exploitation du troisième trimestre à hauteur de 140 points de base, tandis que Norfolk Southern a précisé que les coûts de carburant représentaient environ la moitié de la hausse, en glissement annuel, tant du chiffre d’affaires que des dépenses.