Les changements de recommandations US : Ciena Corp, Docusign, Snowflake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ciena Corporation, Docusign et Snowflake.

POINTS FORTS

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 575 $ à 400 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 75 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une

recommandation "Achat"

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de cours de 289 $ à 470 $

* W. P. Carey Inc WPC.N : Barclays passe d'une recommandation "sous-pondérer" à "neutre"

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 122

$

* Aligos Therapeutics Inc ALGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 28 $

* Ambarella AMBA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 96,00 $ à

70,00 $

* Ambarella Inc AMBA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 106 $ à 90 $

* Asana Inc ASAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Asana Inc ASAN.N : UBS relève son objectif de cours de 8 $ à 10 $

* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 41,7 $ à 48,1 $

* Cal-Maine Foods, Inc. CALM.O : Stonex passe de "acheter" à "conserver"

* Campbell'S Co CPB.O : UBS relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation

"en ligne avec le marché"

* Casey'S General Stores CASY.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 1.000

$ à 927 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de

33,50 $ à 21,00 $

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 607 $ à 475 $

* Ciena Corporation CIEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 635 $ à 605 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Needham abaisse son objectif de cours de 600 $ à 520 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 720 $

à 525 $

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 575 $ à 400 $

* Ciena Corporation CIEN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 508 $ à 394 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève son objectif de cours de 20 $ à 32 $

* Costco Wholesale COST.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 1.120 $ à

1.091 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 1.194 $ à

1.144 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une

recommandation "Achat"

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de

cours de 156 $

* Docusign Inc DOCU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 69,00 $ à 75,00 $

* Docusign Inc DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 75 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Docusign Inc DOCU.O : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Docusign Inc DOCU.O : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Dollar General Corp DG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend la couverture du titre avec une

recommandation "Achat"

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend sa couverture avec un objectif de

cours de 295 $

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse sa recommandation de "neutre" à

"sous-pondérer"

* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $

à 30 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 180 $ à

215 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 195

$

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 51

$ à 44 $

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : UBS passe de "acheter" à "neutre"

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 36 $ à 48 $

* Intel INTC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 109 $ à 92 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : BMO relève son objectif de cours de 60 $ à 61 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88

$

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Clear Street relève son objectif de cours de 25 $ à 48 $

* Lennar Corporation LEN.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation

"neutre"

* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel relève son objectif de cours de 450 $ à 530 $

* National Beverage Corp. FIZZ.O : UBS abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* NNN REIT Inc. NNN.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de

22 $ à 20 $

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une

recommandation "surpondérer"

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de

cours de 44 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Bernstein relève sa recommandation de "sous-performance"

à "en ligne avec le marché"

* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33

$

* Paccar Inc PCAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 119 $ à 125 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 10,5 $ à

13,5 $

* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 13,00 $ à 14,00

$

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 18 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham abaisse son objectif de cours de 53 $ à 40 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation

"Achat"; objectif de cours: 148 $

* Realty Income Corp. O.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 65 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à

136 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 498 $ à 490 $

* Samsara Inc (Avant la reconstitution) IOT.N : BMO relève son objectif de cours de 44 $ à

54 $

* Samsara IOT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 47,00 $ à 55,00 $

* Samsara Inc. IOT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours

de 26 $ à 27,5 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper Sandler passe de "neutre" à

"surpondérer"

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de cours de 289 $ à 470 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Argus Research relève son objectif de cours de 300 $ à 450 $

* Torrid Holdings Inc. CURV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 2,25

$ à 2,70 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $

* Uipath PATH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 13,00 $ à 15,00 $

* Uipath Inc PATH.N : BMO relève son objectif de cours de 13 $ à 18 $

* Uipath Inc PATH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Victoria'S Secret & Co. VSXY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 108 $ à 106

$

* Victoria'S Secret & Co. VSXY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 95 $ à 87 $

* W. P. Carey Inc WPC.N : Barclays passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* Zscaler Inc ZS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 175 $ à 215 $

* Zscaler Inc ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 192 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : BMO relève son objectif de cours de 178 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : Needham relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Zscaler Inc ZS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $