Les changements de recommandations : Ubisoft, ADP, STMicro
23/01/2026

* UBISOFT UBIP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "vendre" contre "acheter".

* ADP ADP.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 118 euros contre 132 euros.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 29 euros contre 26 euros.

ADP
111,000 EUR Euronext Paris 0,00%
STMICROELECTRONICS
24,645 EUR Euronext Paris 0,00%
UBISOFT
3,9880 EUR Euronext Paris -39,83%
