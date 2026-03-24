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Les changements de recommandations : TP, Airbus, Renault
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 08:03

Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (crédit photo : Airbus / P.PIGEYRE/MASTERFILMS )

Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (crédit photo : Airbus / P.PIGEYRE/MASTERFILMS )

* TP TEPRF.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sur-pondération" et son objectif de cours à 53 euros contre 112 euros.

* AIRBUS AIR.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 190 euros contre 210 euros.

* RENAULT RENA.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 31 euros contre 34 euros.

(Rédaction de Gdansk)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 08:03:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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