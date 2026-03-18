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Les changements de recommandations : TotalEnergies, JCDecaux
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 08:06

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (crédit photo : Adobe Stock )

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (crédit photo : Adobe Stock )

* TOTALENERGIES TTEF.PA - TD Cowen relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 84 euros contre 66 euros.

* JCDECAUX JCDX.PA - JPMorgan relève sa recommandation à "sur-pondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 29 euros contre 16 euros.

(Rédaction de Gdansk)

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JCDECAUX
19,9900 EUR Euronext Paris 0,00%
TOTALENERGIES
74,4800 EUR Euronext Paris 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 08:06:21.

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