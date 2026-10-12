 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les changements de recommandations : Nexans, Schneider Electric, OPmobility
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 10:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Le logo Schneider Electric sur un bâtiment du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

Le logo Schneider Electric sur un bâtiment du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

* NEXANS NEXS.PA - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Panmure Liberum entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter.

* OPMOBILITY OPM.PA - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

Valeurs associées

NEXANS
132,2000 EUR Euronext Paris +2,24%
OPMOBILITY
9,5850 EUR Euronext Paris -1,44%
SCHNEIDER ELECTRIC
265,6000 EUR Euronext Paris -0,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 10:15:25.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    Gifi change une énième fois de dirigeant et nomme un spécialiste du redressement
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.10.2026 11:29 

    Le groupe Gifi, en grande difficulté, a annoncé lundi la nomination de Patrick Puy, un spécialiste de la "transformation d'entreprises", quatrième dirigeant en deux ans à être missionné pour redresser le cap de l'enseigne de magasins de bazar. M. Puy, qui a dirigé ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Baissier mais survendu
    BOIRON SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 12.10.2026 11:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.10.2026 11:06 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron au Mondial de l'Auto, le 14 octobre 2024 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Le Mondial de l'Auto ouvre ses portes, pour défendre l'industrie européenne
    information fournie par AFP 12.10.2026 11:05 

    Le 91e Mondial de l'Auto ouvre ses portes lundi à Paris, une édition inaugurée par Emmanuel Macron au cours de laquelle les constructeurs européens comptent faire de la résistance face à la concurrence grandissante des chinois. Le chef de l'État va mettre l'accent ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,12 +17,42%
HAFFNER ENERGY
0,813 +5,86%
Pétrole Brent
105,37 +1,19%
CAC 40
7 815,9 +0,16%
SOITEC
156,8 -1,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank