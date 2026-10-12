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Le proviseur et une enseignante d'un collège d'Aubagne blessés par des tirs
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 11:56

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Des étudiants manifestent en France

Des étudiants manifestent en France

‌Le principal du collège d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) et ​une enseignante ont été blessés lundi matin par des tirs d'arme ​à feu devant l'établissement, rapporte le ministre ​de l'Education nationale, ⁠précisant qu'un élève est soupçonné d'être ‌l'auteur des coups de feu.

Edouard Geffray, qui était attendu ​lundi après-midi ‌dans l'académie de Lille ⁠dans le cadre de ses déplacements liés au mouvement des lycéens et ⁠étudiants, ‌déclare sur X se rendre ⁠immédiatement sur place avec le ‌ministre de l'Intérieur, Laurent ⁠Nunez, et la ministre déléguée ⁠à l'Enseignement ‌et à la Formation professionnels, Sabrina ​Agresti-Roubache.

"Cet acte ‌inadmissible témoigne une nouvelle fois du développement d'une violence ​débridée dans notre société, contre laquelle nous devons ⁠tous nous mobiliser. Dans les mots comme dans les faits", écrit le ministre de l'Education nationale.

(Nicolas Delame et Sophie Louet, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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3 commentaires

  • 12:40

    "C'est simplement un sentiment d'insécurité" nous a répété pendant des années le ministre de la justice de Macron...

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