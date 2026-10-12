Le proviseur et une enseignante d'un collège d'Aubagne blessés par des tirs

Des étudiants manifestent en France
Le principal du collège d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) et une enseignante ont été blessés lundi matin par des tirs d'arme à feu devant l'établissement, rapporte le ministre de l'Education nationale, précisant qu'un élève est soupçonné d'être l'auteur des coups de feu.
Edouard Geffray, qui était attendu lundi après-midi dans l'académie de Lille dans le cadre de ses déplacements liés au mouvement des lycéens et étudiants, déclare sur X se rendre immédiatement sur place avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la ministre déléguée à l'Enseignement et à la Formation professionnels, Sabrina Agresti-Roubache.
"Cet acte inadmissible témoigne une nouvelle fois du développement d'une violence débridée dans notre société, contre laquelle nous devons tous nous mobiliser. Dans les mots comme dans les faits", écrit le ministre de l'Education nationale.
(Nicolas Delame et Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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