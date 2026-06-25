 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les changements de recommandations : L'Oréal, Vusion, Capgemini
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 07:27

Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (crédit photo : L. Grassin )

Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (crédit photo : L. Grassin )

* L'ORÉAL OREP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre", relève son objectif de cours à 435 euros contre 375 euros.

* VUSION VU.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 220 euros contre 250 euros.

* CAPGEMINI CAPP.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 95 euros contre 115 euros.

( Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CAPGEMINI
87,8200 EUR Euronext Paris -1,33%
L'OREAL
389,3000 EUR Euronext Paris +0,69%
VUSION
115,1000 EUR Euronext Paris +2,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/06/2026 à 07:27:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.06.2026 09:04 

    (Actualisé avec H&M et easyJet) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS SAMSON )
    Achats du secteur public : le Medef demande une enquête de la Cour des comptes sur les retards de paiement
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.06.2026 08:57 

    Le respect des délais de paiement constitue à "un facteur essentiel de compétitivité pour les entreprises", souligne le patronat. Plus de vingt jours de retard en moyenne et parfois jusqu'à 300 jours. Les délais de paiement des acheteurs publics fragilise la trésorerie ... Lire la suite

  • Un bombardier d'eau Dash de la Sécurité civile au-dessus d'un feu de forêt dans le Morbihan, le 17 juillet 2025 ( AFP / Damien MEYER )
    Canicule: les feux de forêt gagnent de nouveaux territoires
    information fournie par AFP 25.06.2026 08:53 

    "Nous n'avons jamais connu ça dans l'Allier, même en plein coeur de l'été", déplore Philippe Sansa, directeur du service d'incendie et de secours (SDIS) de ce département. Les pompiers font en effet face à des feux de forêt sur de nouveaux territoires, traditionnellement ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens obtient un financement de la BEI
    information fournie par Zonebourse 25.06.2026 08:43 

    La société de haute technologie spécialisée dans les technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie a annoncé l'obtention d'une facilité de financement de 140 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. Ce financement, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,66 -0,66%
2CRSI
27,88 +4,81%
SOITEC
112,6 +4,94%
CAC 40
8 380,7 -0,06%
Or
3 984,83 -0,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank