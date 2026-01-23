Les changements de recommandations : L'Oréal, Ubisoft, L'Oréal, Worldline, M6...

Worldline sur un smartphone (crédit photo : Adobe Stock / )
* L'ORÉAL OREP.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 435 euros contre 325 euros.
* UBISOFT UBIP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "vendre" contre "acheter".
* WORLDLINE WLN.PA - Morgan Stanley reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "sous-pondérer" et un objectif de cours à 1,35 euro.
* M6 MMTP.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "alléger" contre "conserver" et son objectif de cours à 10,5 euros contre 13 euros.
* ICADE ICAD.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 17,4 euros contre 14,6 euros.
* COVIVIO CVO.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 60,6 euros contre 54,3 euros.
* ADP ADP.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 118 euros contre 132 euros.
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 29 euros contre 26 euros.
(Rédaction de Gdansk)
