Les changements de recommandations : Klépierre, Sartorius, Sodexo, Hermès, Kering, LVMH…

Une boutique Vuitton à Hong Kong. (crédit photo : Adobe Stock )
* KLÉPIERRE LOIM.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 41,8 euros contre 37,8 euros.
* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".
* SODEXO EXHO.PA - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 55 euros contre 41 euros.
* HERMÈS HRMS.PA - UBS abaisse son objectif de cours à 1.820 euros contre 2.310 euros.
* KERING PRTP.PA -UBS abaisse son objectif de cours à 300 euros contre 345 euros.
* LVMH LVMH.PA - UBS abaisse son objectif de cours à 640 euros contre 706 euros.
* RENAULT RENA.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 29 euros contre 33 euros.
* VALLOUREC VLLP.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 20,5 euros contre 16,5 euros.
(Rédaction de Gdansk)
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