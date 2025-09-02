 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 691,80
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les changements de recommandations : Kering, LVMH, Hermès, Schneider Electric
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 09:35

Kering (crédit photo : Adobe Stock / )

Kering (crédit photo : Adobe Stock / )

* KERING PRTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* LVMH LVMH.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* HERMES HRMS.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

HERMES INTL
2 056,0000 EUR Euronext Paris -0,34%
KERING
238,1000 EUR Euronext Paris +3,61%
LVMH
518,4000 EUR Euronext Paris +2,92%
SCHNEIDER ELECTRIC
213,4500 EUR Euronext Paris +1,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 09:35:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le vice-président du RN et député du Nord, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale à Paris le 2 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN pense obtenir la majorité absolue en cas de dissolution
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:48 

    Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé mardi que son parti pouvait "avoir une majorité absolue" à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées étaient organisées à la suite d'une nouvelle dissolution. "Des sondages nous invitent ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit: / crédit scor)
    Scor prévoit de refinancer sa dette subordonnée
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 09:47 

    (Zonebourse.com) - Scor a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat sur des obligations subordonnées pour un montant nominal total de 600 millions, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations subordonnées, sans toutefois dévoiler les termes ... Lire la suite

  • Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique ( AFP / Miguel MEDINA )
    Crainte face à la disparition progressive des manuels dans les lycées
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:41 

    Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment, dans une tribune publiée mardi par Le Monde, du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique qui va conduire, selon eux, à une "école sans boussole, réduite ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Prudence en vue en Europe avant l'inflation
    information fournie par Reuters 02.09.2025 09:26 

    par Claude Chendjou PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi avant la publication des chiffres de l'inflation en zone euro tandis que le reste de la semaine sera marqué par une série d'indicateurs macroéconomiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank