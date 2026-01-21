 Aller au contenu principal
Les changements de recommandations : Engie, Scor, Nexans, BNP Paribas, Société Générale, Aperam...
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 09:43

Le siège de Scor. (crédit : Scor)

* ENGIE ENGIE.PA - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 24,5 euros contre 17,5 euros.

* SCOR SCOR.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 29 euros contre 33,5 euros.

* NEXANS NEXS.PA - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 137 euros contre 101 euros.

* BNP PARIBAS BNPP.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 92 euros contre 78 euros.

* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 75 euros contre 68 euros.

* APERAM SA APAM.AS - Degroof Petercam relève son objectif de cours à 35 euros contre 28 euros.

* EDENRED EDEN.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 28 euros contre 40 euros.

* PLUXEE NV PLX.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 18 euros contre 28 euros.

* EXAIL TECHNOLOGIES SA EXA.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 122 euros contre 105 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

APERAM
35,440 EUR Euronext Amsterdam +1,84%
BNP PARIBAS
85,970 EUR Euronext Paris -0,52%
EDENRED
18,670 EUR Euronext Paris +8,58%
ENGIE
23,590 EUR Euronext Paris -1,05%
EXAIL TECHNOLOGIES
105,600 EUR Euronext Paris -1,12%
NEXANS
125,600 EUR Euronext Paris +1,37%
PLUXEE
11,790 EUR Euronext Paris +5,17%
SCOR
27,280 EUR Euronext Paris -2,08%
SOCIETE GENERALE
68,200 EUR Euronext Paris -1,16%
