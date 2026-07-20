Les changements de recommandations : Arkema, Air Liquide, Exosens, Sodexo, TotalEnergies

Le siège de TotalEnergies, à la Défense. (crédit photo : Adobe Stock )
* ARKEMA AKE.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 63 euros contre 83 euros.
* AIR LIQUIDE AIRP.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne", et relève son objectif de cours à 206 euros contre 152,73 euros.
* EXOSENS EXENS.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".
* SODEXO EXHO.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 54 euros contre 45,50 euros ; RBC relève son objectif de cours à 52 euros contre 45 euros.
* TOTALENERGIES TTEF.PA - Mizuho entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-performance" et fixe son objectif de cours à 103 dollars (90,09 euros).
(Rédaction de Gdansk)
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