Les changements de recommandations : Airbus, Safran, ADP
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 07:57

Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondération" contre "pondération en ligne" sur ADP.(crédit photo : Flickr / L. Grassin )

Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondération" contre "pondération en ligne" sur ADP.(crédit photo : Flickr / L. Grassin )

* AIRBUS AIR.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 200 euros contre 140 euros.

* SAFRAN SAF.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 350 euros contre 235 euros.

* ADP ADP.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondération" contre "pondération en ligne".

(Rédaction de Gdansk)

