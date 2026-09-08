Les centres de données malaisiens consomment de plus en plus d'électricité alors que les températures grimpent en flèche, selon les autorités

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(Ajout d'un commentaire d'un responsable gouvernemental au paragraphe 4 et d'une citation d'un analyste aux paragraphes 11 et 12)

par Ashley Tang

Les centres de données malaisiens consomment davantage d’électricité à mesure que les températures augmentent, ce qui laisse au gouvernement un déficit de capacité de production d’électricité au gaz de 9 gigawatts à combler d’ici 2032, ont déclaré mardi des responsables.

La part des centres de données dans la consommation totale d’électricité a atteint un niveau record de 9,3 % au cours de la deuxième semaine d’août, contre une moyenne de 7 % cette année, a déclaré Siti Safinah Salleh, directrice générale de la Commission de l’énergie.

« Avec la hausse des températures, les systèmes de refroidissement nécessitent beaucoup plus d’énergie », a-t-elle expliqué.

Les centres de données pourraient représenter jusqu’à 31 % de la demande en électricité de la Malaisie péninsulaire d’ici 2035, a déclaré Zaharin Zulkifli, directeur adjoint chargé des statistiques économiques et de la recherche à la Commission de l’énergie.

Alors que la Malaisie, pôle de centres de données connaissant la plus forte croissance de la région, abandonne progressivement l’électricité produite au charbon, ce pays d’environ 35 millions d’habitants devra augmenter sa capacité de production au gaz de 9 GW d’ici 2032, a déclaré le ministre de l’Économie, Akmal Nasir.

Ce pays d’Asie du Sud-Est prévoit de mettre hors service sa dernière centrale à charbon d’ici 2044, a déclaré Akmal aux journalistes lors d’une conférence de la Commission de l’énergie.

La Malaisie attire des milliards de dollars d’investissements de la part de grandes entreprises technologiques mondiales, notamment Amazon et Microsoft, en tirant parti de ses réserves nationales de gaz pour répondre à la demande croissante d’électricité cette année et contrer le déclin régional de la production d'électricité au gaz alors que la guerre en Iran étouffe les importations de gaz naturel liquéfié.

Toutefois, aucune nouvelle centrale au gaz ne devant être mise en service cette année ni l’année prochaine, la Malaisie va « optimiser » son parc actuel pour répondre à la hausse de la demande jusqu’à fin 2027, a déclaré Mme Siti, sans fournir plus de détails.

La commission de l’énergie ne s’attendait pas à ce que la canicule persiste au-delà du début du mois de septembre, ce qui, selon elle, a entraîné une hausse de la consommation d’électricité.

« En raison de la canicule, nos barrages hydroélectriques affichent également des niveaux très bas. »

Pour autant, la Malaisie ne devrait pas connaître de pénurie d’électricité dans un avenir proche en raison de la multiplication des déploiements de centres de données, a déclaré Gary Goh, responsable senior du développement commercial chez Sprint DC Consulting.

« La hausse de la demande s’inscrit entièrement dans les paramètres de planification du réseau et continuera à progresser de manière prévisible », a déclaré M. Goh.