Les centres de données dopent le bénéfice de l'équipementier électrique Legrand

( AFP / MICHEL GANGNE )

Le spécialiste français des équipements électriques Legrand a vu son bénéfice net progresser de 1,6% en 2024 à 1,16 milliard d'euros, porté par son activité dans les centres de données qui ont largement compensé un marché du bâtiment globalement déprimé.

Le groupe vise une accélération en 2025 de son chiffre d'affaires, ressorti l'an passé à 8,65 milliards d'euros (+2,8%), grâce à une "forte progression de l'activité centre de données qui représente désormais 20%" de ses revenus, a-t-il annoncé dans un communiqué jeudi.

Ce segment a enregistré une croissance organique (à données comparables, NDLR) de près de 15% en 2024, souligne le communiqué.

Legrand vise pour l'année 2025 "une croissance de ses ventes comprise entre +6% et +10%" en organique et par acquisition et hors effets de change et "une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) globalement stable par rapport à celle de l’année 2024".

"Legrand réalise un quatrième trimestre d'excellente facture, avec une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,2%, une marge opérationnelle ajustée de 20,7% et un cash flow libre (flux de trésorerie, NDLR) de 541 millions d’euros", s'est félicité Benoît Coquart, le directeur général du groupe.

"Ce trimestre conclut de belle façon une année 2024 où, en dépit d'un marché du bâtiment globalement déprimé dans la plupart de ses géographies, le groupe aura enregistré une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires et de très bons résultats", a-t-il ajouté.

Legrand, qui se dit "en ordre de marche vers ses ambitions 2030", poursuit sa stratégie d'acquisitions: neuf annoncées en douze mois. Il vise un chiffre d'affaires 2030 "compris entre 12 et 15 milliards d'euros", avec une croissance annuelle des ventes hors effets de change "comprise entre +6% à +10%, dont +3% à +5% organique et +3% à +5% liés aux acquisitions".