Les candidats à l'introduction en bourse aux États-Unis poursuivent leurs projets de cotation en dépit des fluctuations du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arasu Kannagi Basil et Prakhar Srivastava

Un grand nombre d'entreprises de tous les secteurs, des biotechnologies aux sociétés d'investissement immobilier, ont lancé des tournées d'introduction en bourse lundi, alors que les émetteurs se préparent à aller de l'avant avec leurs plans d'introduction en bourse dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Les analystes estiment que les conditions sont réunies pour une reprise progressive de l'activité dans les mois à venir, si la volatilité s'atténue.

Le propriétaire de supérettes Yesway , la société de protéomique Alamar Biosciences, le développeur de médicaments contre l'obésité Kailera Therapeutics et la société de placement immobilier National Healthcare Properties ont dévoilé les conditions de leurs offres respectives lundi.

"Cela témoigne du nombre de sociétés en attente d'une introduction en bourse qui attendent sur la touche. Un certain nombre d'émetteurs ont juste besoin de voir un signe de stabilité et ils lanceront leurs offres", a déclaré Matt Kennedy, ‍stratégiste principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

L'indice de volatilité VIX, la jauge de la peur à Wall Street, est passé sous la barre des 20 la semaine dernière pour la première fois depuis plus d'un mois.

Une valeur inférieure à 20 peut être le signe d'une plus grande stabilité sur les marchés.

L'ESPOIR D'UN REBOND DES INTRODUCTIONS EN BOURSE EST INTACT

Le marché des introductions en bourse a eu du mal à trouver son élan en février et en mars, car les épisodes de volatilité du marché liés aux craintes de perturbation de l'IA et au conflit au Moyen-Orient ont mis les émetteurs sur la touche.

Mais "2026 est toujours en bonne voie pour être la meilleure année pour les introductions en bourse depuis la sécheresse post-pandémique, et elle pourrait même y arriver sans les méga-cotations", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX.

"La discipline en matière de prix et les valorisations attrayantes font de cette année un marché d'acheteurs, ce qui donne à ces opérations de meilleures chances de se négocier bien après l'introduction en bourse."

De la défense aux secteurs REIT , six sociétés ont rendu publiques leurs demandes d'introduction en bourse vendredi, renforçant ainsi le pipeline à court terme.

Mais une certaine incertitude persiste après que les pourparlers du week-end entre les États-Unis et l'Iran n'ont pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre.

La société Pershing Square de Bill Ackman a également donné le coup d'envoi d'une tournée de présentation pour les introductions en bourse aux États-Unis de la société de gestion de l'investisseur milliardaire et d'un nouveau fonds.