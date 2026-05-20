L'entrée de la rue Wall à la Bourse de New York à New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes sont passées dans le vert mercredi à mi-séance, aidées par ‌une accalmie sur le marché obligataire et par un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques à quelques heures de la publication des résultats du géant américain Nvidia.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,20% pour le Dow Jones, de ​0,32% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,63% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,57% à 8.027,54 points vers 11h17 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,49% et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,75%, le FTSEurofirst 300 de 0,42% et le Stoxx 600 de 0,42%.

Les rendements obligataires reculent mercredi, offrant un répit aux actions, même s'ils restent proches de leurs plus hauts niveaux de ces dernières années en raison des craintes inflationnistes liées à la flambée des prix ​du pétrole, qui ont conduit les opérateurs à anticiper un resserrement de la politique monétaire, un scénario difficile à imaginer avant le début de guerre en Iran fin février.

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en avril à 3%, comme prévu initialement, se situant ainsi bien ainsi bien au-dessus de la cible de 2% de la Banque ​centrale européenne (BCE), selon les données définitives publiées mercredi par Eurostat.

Au Royaume-Uni, cependant, bien qu'élevée, l'inflation a ralenti plus que prévu en ⁠avril, ce qui a conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs prévisions concernant une hausse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre (BoE) et constitue un soutien supplémentaire pour les Gilts, déjà fortement affectées par la crise ‌du gouvernement travailliste de Keir Starmer plus tôt ce mois-ci.

Mais le détroit d'Ormuz, voie de navigation essentielle pour les hydrocarbures, reste de facto fermé, à quelques exceptions près, et continue donc d'exercer une pression sur les prix du pétrole, qui se maintiennent bien au-dessus des 100 dollars le baril pour le Brent de la mer du Nord, même s'ils sont en baisse mercredi.

Le règlement du conflit au Moyen-Orient ​reste dans une impasse, et les investisseurs ont sans doute du mal à suivre le fil des ‌déclarations successives du président américain Donald Trump, qui a affirmé ces dernières heures que la guerre pourrait se terminer "très rapidement", tout en disant également avoir été "à une heure" ⁠de relancer sa campagne militaire.

Dans ce contexte, Mohit Kumar, chef économiste pour l'Europe chez Jefferies, conseille à ses clients de se tenir à l'écart des obligations à long terme.

"Même si nous restons dans ce scénario de 'ni guerre ni paix' pendant une période prolongée, cela aurait un impact négatif sur les prix du pétrole et l'inflation. Nous devrions également assister à un soutien gouvernemental en faveur des subventions sur les carburants et à une augmentation des allocations chômage, car le choc pétrolier réduit l'activité économique", explique-t-il.

La publication ce ⁠mercredi à 18h00 GMT du compte rendu de la ‌dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) devrait apporter un éclairage sur l'ampleur des débats au sein de l'institution dans ce contexte de tensions dans l'obligataire.

Prévus dans la soirée, les résultats de ⁠Nvidia constituent par ailleurs l'un des événements marquants de la semaine sur les marchés, après plusieurs séances de pression pour les valeurs technologiques, qui font suite à un récent rallye ayant permis aux indices américains et asiatiques, en particulier, d'atteindre des sommets historiques ‌malgré le contexte turbulent lié à la guerre au Moyen-Orient.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N41X0L7]

Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent en avant-Bourse avant les résultats de Nvidia, qui prend 1,4%.

Broadcom progresse de 1,2%, ⁠Micron de 3,9%, Sandisk de 2,4% et Western Digital de 2,1%

VALEURS EN EUROPE

A Paris, l'action de l'opérateur boursier Euronext grimpe de 5,4% et touche son plus haut depuis juillet ⁠2025, au lendemain de la publication de la publication de ‌ses résultats du premier trimestre.

Ailleurs en Europe, la chaîne de magasins britannique Marks & Spencer (M&S) avance de 3,5% après avoir dit anticiper un retour à la croissance de son bénéfice pour l'exercice en cours.

Les valeurs du secteur technologique affichent également une bonne tenue (+1,41%) en ​attendant la publication des résultats de Nvidia. STMicroelectronics gagne 4,9% et Soitec s'envole de 9%, tandis que ASM International prend 2,73%.

La société d'investissement industrielle ‌norvégienne Orkla, qui a annoncé une baisse de son bénéfice et mis en garde contre une augmentation des dépenses liée au conflit au Moyen-Orient, plonge de 6%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 2,8 points de base à 4,6413%, tandis que celui de l'obligation à deux ans ​perd 3,1 points de base à 4,0911%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans perd 3,1 points de base à 3,1569%. Le deux ans abandonne 4 points de base à 2,7057%.

Cette baisse intervient dans un contexte tendu pour le marché obligataire, affecté par les anticipations d'inflation liées à la guerre. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a touché dans la nuit un pic de 16 mois, tandis que celui du Bund allemand de même échéance a grimpé mardi ⁠à un sommet depuis 2011.

Au Royaume-Uni, le Gilt à 10 ans perd près de 8 points de base à 5,049% après la publication des données sur l'inflation du mois d'avril.

En France, le Parlement s'est prononcé mercredi en faveur de la nomination d'Emmanuel Moulin, dont la candidature avait été proposée par Emmanuel Macron, au poste de gouverneur de la Banque de France (BdF), a annoncé le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel.

CHANGES

Le dollar grappille 0,05% face à un panier de devises de référence, porté par les anticipations de hausse des taux et l'incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient.

L'euro perd 0,07% à 1,1596 dollar.

PÉTROLE

Le Brent recule de 2,52% à 108,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 2,44% à 101,61 dollars.

Deux pétroliers chinois transportant environ 4 millions de barils de brut ont quitté le détroit d'Ormuz mercredi, nouveau signe que Téhéran est disposé à assouplir son blocus en faveur des pays considérés comme des alliés.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 20 MAI

(Certaines ​données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)