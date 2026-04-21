Les Bourses progressent prudemment avec l'espoir de pourparlers USA-Iran

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes progressent prudemment mardi à mi-séance, aidées par ‌l'espoir d'une reprise des négociations entre l'Iran et Washington, même si l'incertitude qui entoure la situation géopolitique freine l'appétit pour le risque.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,59% ur le Dow Jones, de 0,34% pour ​le Standard & Poor's-500 et de 0,39% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,16% à 8.344,73 points vers 11h13 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,58%. Le FTSE 100 est en revanche stable.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,36%, le FTSEurofirst 300 0,17% et le Stoxx 600 0,18%.

Les investisseurs veulent croire à une reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran dans les prochaines heures afin de parvenir à une paix durable qui permette de rétablir la normalité sur les marchés ​de l'énergie, une question qui tient les Bourses en haleine à l'approche de la fin de la trêve de deux semaines annoncée le 7 avril dernier.

Malgré l'incertitude qui règne - Téhéran s'interroge sur la possibilité d'envoyer ou non une délégation au Pakistan pour une nouvelle session de négociations - une source pakistanaise a fait part ​à Reuters d'une dynamique existante pour une reprise des discussions mercredi, ce qui a été interprété comme un signe ⁠positif.

Les cours du pétrole reflètent également ces espoirs, avec une légère baisse mardi après la nouvelle flambée enregistrée la veille.

"L'évolution des cours semble indiquer que les investisseurs considèrent l'impact inflationniste du choc des prix de l'énergie ‌comme temporaire, mais si la situation ne s'apaise pas rapidement, les risques d'inflation pourraient refaire surface et se retourner contre les acteurs du marché", explique Kathleen Brooks, responsable de la recherche chez XTB.

Les inquiétudes persistantes concernant d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en pétrole continuent de peser sur les économies européennes, fortement dépendantes des importations.

Le moral des investisseurs allemands s'est par ailleurs effondré en avril ​pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de trois ans, les entreprises ressentant les ‌conséquences économiques de la guerre bien au-delà de la simple flambée des prix, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

Sur le reste du programme ⁠du jour, la publication des chiffres sur les ventes au détail aux Etats-Unis et, surtout, l'audition de confirmation au Sénat américain de Kevin Warsh, le candidat du président Donald Trump à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), pourraient également animer les échanges.

PÉTROLE

Les cours du pétrole s'offrent un répit mardi dans l'espoir de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent recule de 0,94% à 94,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,13% ⁠à 88,60 dollars.

Le secteur aérien est l'un des plus ‌exposés à la récente flambée des prix et les turbulences sur le marché de l'énergie font grimper le coût des vols long-courriers au départ de l'Europe de plus de 100 dollars (85,04 ⁠euros), selon une analyse publiée mardi par Transport & Environment (T&E).

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L'action Apple fera mardi l'objet d'une attention particulière après que le groupe a annoncé lundi soir la nomination de John Ternus au poste de directeur général.

VALEURS ‌EN EUROPE

A Paris, Thales recule de 3,7%, lanterne rouge du CAC 40, malgré l'annonce de ventes trimestrielles supérieures aux estimations, le groupe n'ayant toutefois pas répondu aux attentes concernant ses prises de commandes.

Le secteur de ⁠la défense de l'indice Stoxx perd dans son sillage 1,59%.

Opmobility fléchit de 1,29% en raison d'un recul de son chiffre d'affaires au premier trimestre à périmètre ⁠et changes constants. Ailleurs en Europe, Associated British Foods, qui a ‌annoncé mardi avoir décidé de séparer sa chaîne de mode Primark de ses activités alimentaires à la suite d'un réexamen de la structure du groupe, perd 2,8%.

Beiersdorf cède 2,5%, le groupe allemand de biens de consommation ayant fait état ​d'une baisse de ses ventes trimestrielles.

Royal Unibrew plonge de 21%, le groupe danois spécialisé dans les boissons ayant annoncé la fin de ‌son partenariat avec PepsiCo en Europe du Nord.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro hésitent mardi, dans un contexte de prudence à l'approche de la fin du cessez-le feu entre l'Iran et les Etats-Unis.

Le rendement du Bund allemand à dix ans ressort en légère baisse à ​2,9732%, tandis que celui de l'obligation à deux ans prend 1,5 point de base à 2,4704%. Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), a dit mardi que Francfort devait faire preuve de prudence dans la fixation de ses taux directeurs, au regard de la grande incertitude.

Les marchés tablent actuellement sur une probabilité de 84% que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine, adoptant une approche prudente afin de se ⁠donner le temps d'évaluer les répercussions économiques du conflit.

Les répercussions de la situation se reflètent toutefois déjà dans certaines décisions prises par les gouvernements. En France, par exemple, l'exécutif a annoncé mardi un plan d'économies de six milliards d'euros destiné à tenir l'objectif de réduction de déficit public en 2026 face au coût similaire engendré par la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement de l'OAT française à dix ans évoluait mardi à 3,60% contre 3,21% avant le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,8 point de base à 4,2579%, tandis que celui de l'obligation à deux ans avance de 2,5 points de base à 3,7413%.

CHANGES

Le dollar américain progresse légèrement mardi (+0,16%) face à un panier de devises de référence, les incertitudes entourant les pourparlers de paix au Moyen-Orient incitant les investisseurs à la prudence.

L'euro perd 0,22% à 1,1761 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Ventes au détail mars +1,4% +0,6%

- sur un an n.d. +3,71%

(Certaines données ​peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)