Paris: aucun train dans les gares de Lyon et de Bercy pendant le long weekend du 1er mai

La gare de Lyon, Paris le 15 avril 2025 ( AFP / ELSA RANCEL )

A Paris, aucun train n'arrivera ou ne partira des gares de Lyon et de Bercy durant le long week-end du 1er mai, pour permettre un chantier exceptionnel portant sur le remplacement et la modernisation de deux postes d'aiguillage, ont indiqué SNCF Réseau et les exploitants.

Du jeudi 30 avril à 20H30 au dimanche 3 mai à 14H00, la gare de Lyon ne sera pas desservie par les trains de la SNCF et de Trenitalia, mais les métros et RER exploités par la RATP poursuivront leur service, a précisé SNCF Réseau, chargé des infrastructures ferroviaires.

Les billets ont été émis en fonction de ces travaux qui avaient été prévus depuis plus de deux ans, et 500 agents se relaieront tout le week-end pour réaliser et tester près de 15.000 connexions sur les nouveaux systèmes d'aiguillage dernière technologie.

Ce week-end, le nombre de TGV habituellement en gare de Lyon sera réduit à "60% des TGV habituels" et dispersé dans d'autres gares, a précisé SNCF Voyageurs.

Les TGV à destination de Barcelone partiront de gare Montparnasse. Pour Zurich, les départs se feront gare de l'Est.

Pour Milan, Lausanne, Genève, Annecy, Grenoble et Marseille, les départs se feront de Roissy Charles de Gaulle ou de Marne-la-Vallée. Pour Lyon également, ainsi que de Pont de Rungis ou de Versailles Chantiers selon les horaires.

Les voyageurs TGV en partance pour le Languedoc prendront leur train à Marne-la-Vallée ou à Montparnasse.

Ceux qui partent à Nice prendront leur TGV à Roissy Charles de Gaulle, Marne-la-Vallée-Chessy ou Montparnasse, selon les heures.

Les voyageurs de Trenitalia vers Milan, Lyon et Marseille, se rendront à Marne-la-Vallée-Chessy, accessible via le RER A, pour le départ, a souligné Trenitalia, qui a aussi réduit son offre.

"Les voyageurs sont invités à sélectionner Marne-la-Vallée-Chessy au moment de la réservation sur ces dates", a précisé Trenitalia, qui maintient la vente de billets en gare de Lyon ce week-end-là.

A la gare de Paris-Bercy, également fermée, les arrivées et départs sont reportés vers d'autres gares parisiennes. La liaison Intercités Paris-Clermont-Ferrand sera ainsi "très réduite" et "détournée vers Paris-Austerlitz".

Les trains régionaux Remi Express qui desservent la région Centre-Val-de-Loire et les trains Mobigo Paris-Dijon-Lyon, sont aussi reportés vers Austerlitz.

La liaison trains Mobigo Paris-Morvan sera adaptée et nécessitera une correspondance à Laroche-Migennes.

En Ile-de-France, les réseaux du RER D et de la ligne de train R vers Melun seront aussi affectés par les travaux.