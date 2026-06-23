Les Bourses mondiales plombées par le recul de la tech

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses mondiales évoluent dans le rouge mardi, ployant face au retour des craintes concernant la rentabilité de l'intelligence artificielle et les gigantesques valorisations des valeurs de la tech et des semi-conducteurs.

En Europe, dans les premiers échanges, vers 07H20 GMT, Francfort perdait 1,28%, Milan 0,90%, Paris 0,81%, et Londres 0,66%.

En Asie, Tokyo a cédé 3,55% et Taipei 1,34%. Séoul a dégringolé de 9,99%.

L'humeur des marchés est plombée par "la correction des valeurs technologiques", résume John Plassard, de Cité Gestion Private Bank. A Wall Street, la veille, les géants du secteur ont chuté, à l'image de Meta (-2,32%), Microsoft (-3,20%), SpaceX (-16,40%).

Cela a notamment fait suite à l'annonce "de SpaceX d'emprunter jusqu'à 20 milliards de dollars", rappelant que sa "récente introduction en Bourse n’a pas suffi à apaiser les besoins de financement de l’entreprise", selon Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Cette annonce a en effet réveillé les craintes des investisseurs quant aux valorisations du secteur et à la rentabilité future de ses investissements massifs pour développer l'intelligence artificielle.

Les inquiétudes suscitées par le départ de deux de ses spécialistes de l'intelligence artificielle, pour rejoindre des concurrents ont d'autant plus plombé Alphabet, qui a chuté de 5,02%.

Les entreprises de semi-conducteurs, indispensables pour construire les centres de données où sont entraînés les modèles d'intelligence artificielle, dévissent partout.

A Séoul, Samsung Electronics a dégringolé de 12,31% et SK hynix de 12,47%. A Tokyo, Kioxia a dévissé de 15,09%. En Europe, Infineon 4,22% à Francfort, ASML perdait 3,78% à Amsterdam et STMicroelectronics 4,76% à Paris.

Ce secteur est pourtant devenu au fil des mois le principal moteur des marchés d'actions mondiaux. Plus généralement, "les investisseurs prennent quelques bénéfices après" un "spectaculaire +rallye+", estime John Plassard.

Le pétrole recule encore

Autre point d'attention des marchés: les discussions entre Téhéran et Washington pour aboutir à un accord final au Moyen-Orient.

Téhéran a répété mardi vouloir garder le contrôle sur le détroit d'Ormuz, tandis que s'est achevé le round de négociations avec les Américains débuté ce week-end en Suisse pour tenter de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Ces discussions ont permis de poser des "bases très solides" pour "un accord final réussi", s'est félicité lundi le vice-président américain JD Vance. Les Etats-Unis annonçant une suspension de deux mois des sanctions sur le pétrole iranien.

Vers 07H10 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, reculait de 1,37% à 76,83 dollars. Son équivalent nord-américain, le WTI, perdait 1,23% à 72,95 dollars.

Le dollar restait stable (+0,04%), à 1,1428 dollar pour un euro. Côté obligataire, le taux d'intérêt à échéance dix ans de la dette allemande, référence européenne, atteignait 2,93%, contre 2,95% la veille en clôture.

Le yen proche d'un plus bas depuis quarante ans

La devise japonaise a chuté durant la nuit à 161,93 yens pour un dollar, s'approchant de 161,95 yens, un niveau jamais vu depuis décembre 1986. Il s'est ensuite repris, atteignant 161,50 yen pour un dollar vers 07H10 GMT.

Ce recul est nourri par la flambée des prix énergétiques au Japon, qui alimente l'inflation, et par le renforcement du dollar, à mesure que se précisent les perspectives de possibles hausses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

De quoi attiser les spéculations sur une possible nouvelle intervention de Tokyo, le gouvernement japonais ayant déjà dépensé environ 11.700 milliards de yens (63 milliards d'euros) en mai pour soutenir sa monnaie, avec un impact très éphémère.