Les Bourses mondiales marquent une pause, records des métaux

Les Bourses mondiales évoluent globalement sans élan mercredi, même si de nouveaux records ont été atteints en Europe, tandis que les métaux précieux et certains métaux de base ont atteint eux aussi de nouveaux sommets historiques.

A New York, dans les premiers échanges, vers 14H30 GMT, l'indice Nasdaq perdait 0,62% et l'indice élargi S&P 500 0,41%. Le Dow Jones restait stable (- 0,04%).

Les Bourses de Paris (+0,04%), Londres (+0,27%) évoluaient en légère hausse, après avoir touché de nouveaux records dans la matinée. Francfort évoluait dans le rouge (-0,44%) mais restait non loin de son sommet, atteint la veille.

Les marchés mondiaux restent à des niveaux "records, alors que la détente des données d'inflation américaines a apaisé les craintes liées à la hausse des prix, alimentant l’enthousiasme des investisseurs dans un contexte de boom toujours porté par l'intelligence artificielle", commente Patrick Munnelly, stratégiste de marché chez Tickmill Group.

Le rythme de l'inflation américaine s'est calmé en fin d'année 2025. Selon les données officielles publiées mardi, certes tronquées par le "shutdown" qui a compliqué la collecte des données aux Etats-Unis durant l'automne, l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé en décembre de 2,7% sur un an, un rythme stable par rapport à novembre.

"Les inquiétudes du marché quant au risque que Donald Trump ne surchauffe l'économie avant les élections de mi-mandat semblent prématurées, les risques inflationnistes étant probablement différés", estime M. Munnelly.

Les investisseurs digèrent aussi mercredi l'indice des prix à la production (PPI) pour novembre, qui a progressé de 0,2% sur un mois, en accélération par rapport à octobre, mais légèrement en deçà des attentes.

Côté obligataire, le taux d'intérêt à dix ans américain était stable à 3,53%.

Autre point d'attention des marchés: la possible "décision de la Cour suprême sur la (constitutionnalité NDLR) des droits de douane" de Donald Trump, rappelle Jim Reid, économiste pour la Deutsche Bank.

Les investisseurs "surveilleront également d'éventuels titres concernant le Groenland", poursuit M. Reid, avant la réunion prévue à Washington entre le vice-président JD Vance, le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise.

Nouveaux records de l'or et de l'argent

"L'argent a bondi au-dessus des 90 dollars l'once pour la première fois de son histoire, tandis que l'or s'est rapproché de niveaux records, après des données d'inflation américaine plus faibles que prévu, qui ont (...) stimulé la demande pour les valeurs refuges dans un contexte de persistance de l'incertitude géopolitique", relève Soojin Kim, analyste chez MUFG.

Vers 14H20 GMT, l'once d'or prenait 1,02% à 4.633,41 dollars, peu après avoir touché un nouveau sommet historique à 4.641,88 dollars, et celle d'argent grimpait de 5,78% à 91,97 dollars après avoir atteint un nouveau record à environ 92,22 dollars.

Les métaux de base flambent

"Le zinc, le cuivre, l'étain et l'aluminium ont désormais rejoint le mouvement" de hausse des métaux précieux, constate Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB. "Cela indique que le marché considère la croissance mondiale comme solide, malgré les remous géopolitiques provoqués par l’administration Trump".

Le cuivre a même atteint mercredi un nouveau record historique à 13.407 dollars la tonne, tout comme l'étain à 54.760 dollars la tonne sur le LME, la Bourse des métaux de Londres.

Les groupes miniers cotés au Royaume-Uni, notamment Antofagasta (+1,39% vers 14H20 GMT), Fresnillo (+1,80%), Rio Tinto (+1,75%) et Glencore (+2,79%) profitent de cette flambée des prix, affichant une forte performance depuis le début de l'année.

Côté pétrole, le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,18% à 65,47 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, gagnait 1,11% à 61,15 dollars.

Bayer en forme

"Les actions de Bayer, qui a notamment revu à la hausse ses prévisions pour son secteur pharmaceutique, sont à nouveau au centre de l'attention", note Andreas Lipkow.

Le groupe pharmaceutique allemand (+5,67% à 41,16 euros vers 14H20 GMT) a annoncé mercredi prévoir une reprise de la croissance de sa division pharmaceutique grâce au succès de médicaments récents et au lancement prévu de nouveaux médicaments en 2027.