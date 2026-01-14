Un "signal politique" à Trump : la France va ouvrir un consulat au Groenland dans moins d'un mois

L'annonce a été faite par le chef du Quai d'Orsay, qui a précisé le calendrier de l'installation de la représentation diplomatique française dans le territoire arctique, cible des visées des Etats-Unis.

La décision d'installer un consulat français au Groenland avait été prise lors de la visite d'Emmanuel Macron sur le territoire, en juin dernier (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La France ouvrira un consulat au Groenland le 6 février, a annoncé mercredi 14 janvier le chef de la diplomatie française. Cette démarche est décrite comme "un signal politique" alors que ce territoire autonome danois est convoité par le président américain Donald Trump.

La décision d'y ouvrir un consulat avait été prise l'été dernier, lorsque le président Emmanuel Macron s'y était r endu, a rappelé Jean-Noël Barrot sur RTL . "Je m'y suis rendu pour ma part à la fin du mois d'août pour préfigurer ce consulat qui sera installé le 6 février", a-t-il ajouté.

"C'est un signal politique qui s'associe à une volonté d'être plus présent au Groenland, y compris dans le domaine scientifique". Il a enfin martelé que le Groenland n'était pas à vendre. "Le Groenland ne veut ni être possédé, ni être gouverné, nié, ni être intégré par les Etats-Unis. Le Groenland a fait le choix du Danemark, le choix de l'Otan et le choix de l'Union", a-t-il également commenté.

"Si nous avons à choisir entre les Etats-Unis et le Danemark ici et maintenant, nous choisissons le Danemark", lance le Premier ministre Nielsen

La veille, le Premier ministre du Groenland avait adressé une mise au point publique face aux ambitions américaines sur le territoire autonome. "Nous sommes face à une crise géopolitique, et si nous avons à choisir entre les Etats-Unis et le Danemark ici et maintenant, nous choisissons le Danemark. Nous choisissons l'Otan. Nous choisissons l'UE", a lancé Jens-Frederik Nielsen, dans un discours télévisé.

"S'il s'agit de s'en emparer autrement qu'on achetant le Groenland, bien évidemment, ça paraît évidemment très incongru parce que pour un membre de l'Otan, cette alliance de sécurité qui, depuis presque 80 ans, associe l'Amérique du Nord avec l'Europe, s'en prendre à un autre membre de l'Otan, ça n'aurait aucun sens, ce serait contraire même aux intérêts des Etats-Unis", a pour sa part ajouté Jean-Noël Barrot, précisant que "ce chantage doit naturellement cesser".

Ces propos interviennent alors que les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise sont attendus mercredi à la Maison Blanche pour un entretien sous haute tension visant à désamorcer la crise autour du Groenland.

Depuis son retour au pouvoir, il y a près d'un an, le président américain évoque régulièrement la possibilité de prendre le contrôle de cette immense île arctique, stratégique mais peu peuplée. Ses menaces ont redoublé depuis la capture début janvier du président vénézuélien Nicolas Maduro. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, avait sollicité cet entretien avec le secrétaire d'Etat, Marco Rubio. La réunion aura finalement lieu à la Maison Blanche, le vice-président, JD Vance, ayant demandé à y participer.