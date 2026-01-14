Les Bourses européennes terminent sans élan malgré de nouveaux records

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé majoritairement sans entrain mercredi, après la publication d'indicateurs économiques mitigés aux Etats-Unis, même si Londres et Paris ont atteint de nouveaux records en séance dans la matinée.

Paris a cédé 0,19% et Francfort 0,53%. Milan a grappillé 0,27%. Seule Londres s'est détachée, prenant 0,46%, portée par les poids lourds de son secteur minier avec la hausse des cours de nombreux métaux.

Euronext CAC40