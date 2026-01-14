 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes terminent sans élan malgré de nouveaux records
information fournie par AFP 14/01/2026 à 17:46

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé majoritairement sans entrain mercredi, après la publication d'indicateurs économiques mitigés aux Etats-Unis, même si Londres et Paris ont atteint de nouveaux records en séance dans la matinée.

Paris a cédé 0,19% et Francfort 0,53%. Milan a grappillé 0,27%. Seule Londres s'est détachée, prenant 0,46%, portée par les poids lourds de son secteur minier avec la hausse des cours de nombreux métaux.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank