Canicule : ces 7 lieux près de chez vous où il fera bon se rafraîchir

Avez-vous songé à ces endroits (souvent gratuits) qui peuvent vous soulager pendant la canicule ? (Visuel Adobe Stock)

Quand le thermomètre s'emballe, l'objectif n'est pas seulement de s'hydrater, mais de trouver des îlots de fraîcheur autorisés, parfois à deux pas de chez vous. Voici 7 lieux pour faire baisser la température, sans renoncer à sortir.

Si vous habitez en ville, profitez des infrastructures climatisées

Le cinéma : une bulle de fraîcheur divertissante

En période de canicule, une séance dans une salle obscure peut devenir un vrai refuge. Profitez de la Fête du Cinéma du 28 juin au 1er juillet 2026 au tarif unique de 5 euros. Au-delà de cette date, les clients BoursoBank, membres du programme gratuit d'avantages The Corner, peuvent se procurer toute l'année des tickets de cinéma à tarifs économiques, valables entre autres chez Pathé, UGC, Kineopolis, MK2, CGR Cinémas...

Astuce : visez les séances longues et prévoyez même un gilet léger : l'écart de température peut surprendre.

Musées, bibliothèques, mairies et médiathèques : des lieux accessibles à tous

Les musées sont souvent climatisés ou au moins conçus pour garder une température stable. Les médiathèques, elles, sont un excellent compromis “gratuit + calme”.

Pour optimiser votre visite, repérez les espaces de lecture en étage bas (moins chauds) et les salles d'exposition peu fréquentées en semaine, souvent plus fraîches que les halls.

Le saviez-vous ? Dans le cadre du plan canicule 2026, les villes de Paris, Tours, Lyon, Nantes, Orléans, La Rochelle, Nancy ont mis en place une gratuité temporaire de certains de leurs musées climatisés pour le confort de leurs concitoyens et des touristes.

Grands magasins et centres commerciaux climatisés (sans obligation d'achat)

Avec la période des soldes d'été qui s'est ouverte le 24/06, ces lieux climatisés et ouverts tard sont appréciés des clients et badauds.

Utilisez-les comme “corridor frais” pour traverser un quartier en évitant l'asphalte brûlant. Le shopping au frais devient alors une expérience agréable que vous pourrez renouveler aussi souvent que nécessaire.

Piscines municipales et patinoires, même l'été

Certaines patinoires restent ouvertes : elles offrent un refroidissement rapide. Si la piscine est souvent bondée, allez-y dès l'ouverture ou sur le créneau de fin de journée.

À noter : à Marseille, ce sont les 14 piscines municipales qui sont gratuites pour tous pendant les épisodes de canicule, notamment en vigilance orange et rouge (1).

Horaires étendus des parcs et jardins

A Paris, ce sont plus de 140 points de verdure qui sont ouverts en accès libre 24h/24 pendant la canicule (2). A Lyon, les horaires des parcs et jardins ont été étendus jusqu'à minuit (3). En parallèle, la Métropole de Lyon et l'ALEC ont cartographié 700 refuges climatiques à parcourir sans modération (4).

En milieu rural, puisez dans la fraîcheur de la nature

Églises, chapelles et bâtiments en pierre

Souvent ouverts en journée, leurs murs épais gardent une fraîcheur notable. Prenez du temps en circulant loin des vitraux et faites une vraie pause ressourçante (une respiration lente génère moins de production de chaleur).

Sous-bois, bords de rivière et canaux

Le sous-bois peut réduire la température de 3° à 6°C par rapport aux routes. Il est recommandé de partir tôt avec de l'eau avant 10 h ou après 19 h, et de choisir un parcours ombragé avec retour facile. Aux abords du rivage, évitez de vous exposer sur les rochers ou la plage en plein soleil : cherchez l'ombre, et humidifiez un foulard à poser sur la nuque.

Attention, les risques de noyade du fait de comportements imprudents sont élevés en période de canicule.

En période de canicule, la meilleure stratégie est d'alterner une vraie pause au frais et des déplacements courts.

(1) https://www.ici.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone-13/marseille/les-14-piscines-municipales-de-marseille-gratuites-durant-la-vigilance-orange-canicule-9374624

(2) https://www.paris.fr/pages/se-rafraichir-a-paris-24280

(3) https://www.lyon.fr/actualite/sante/objectif-fraicheur

(4) https://passagelyonnais.fr/refuges-climatiques-a-lyon-une-carte-collaborative-pour-trouver-la-fraicheur-mai-2026-06-04/

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