Les bourses mondiales bondissent alors que les investisseurs envisagent la fin potentielle de la paralysie budgétaire américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La fin potentielle de la fermeture du gouvernement américain stimule l'humeur du marché

*

Le Nasdaq progresse de plus de 1 %; les actions européennes gagnent 1,4 %

*

Les rendements américains augmentent, le dollar est soutenu

(Ajout de l'ouverture des marchés européens, mise à jour des prix en continu) par Nell Mackenzie et Rae Wee

Les actions mondiales ont augmenté lundi, portées par l'optimisme que la fin de la fermeture historique du gouvernement américain était en vue, tandis que les rendements des obligations d'État ont augmenté et que le dollar s'est stabilisé.

Dimanche, le Sénat américain a fait avancer une mesure visant à rouvrir le gouvernement fédéral et à mettre fin à une fermeture de 40 jours qui a mis à l'écart les travailleurs fédéraux, retardé l'aide alimentaire et entravé les voyages aériens.

Lors d'un vote de procédure, les sénateurs ont fait avancer un projet de loi adopté par la Chambre des représentants qui sera amendé pour financer le gouvernement jusqu'au 30 janvier et inclure un ensemble de trois projets de loi de finances pour l'ensemble de l'année.

Cette avancée a permis aux contrats à terme du Nasdaq NQc1 d'augmenter de 1,5 %, tandis que les contrats à terme du S&P 500

ESc1 ont progressé de 0,95 %.

Les actions européennes ont profité de cette bonne humeur, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX ayant progressé d'environ 1,4 %, tandis que les actions de Diageo DGE.L ont grimpé en flèche après la nomination d'un nouveau directeur général par le plus grand fabricant de spiritueux au monde.

L'indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a progressé de 1,3 % et l'indice japonais Nikkei

.N225 a augmenté de 1,26 %.

"La fin possible de la plus longue paralysie budgétaire américaine est un élément positif pour les marchés", a déclaré Prashant Newnaha, stratégiste principal pour les taux d'intérêt en Asie-Pacifique chez TD Securities.

"Nous nous attendons à ce que la prochaine étape soit un vote de la Chambre des représentants mercredi, le gouvernement devant rouvrir ses portes vendredi."

Si le Sénat finit par adopter le projet de loi, celui-ci doit encore être approuvé par la Chambre des représentants et envoyé au président Donald Trump pour qu'il le signe, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.

La paralysie budgétaire a eu des répercussions sur l'économie américaine (voir : les travailleurs fédéraux, des aéroports aux forces de l'ordre en passant par l'armée, ne sont pas payés, tandis que la banque centrale navigue à l'aveugle et que le gouvernement ne fournit que peu de données économiques.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , a déclaré dans une interview que le PIB du quatrième trimestre pourrait être négatif si la paralysie budgétaire se prolongeait.

Vendredi, des données ont montré que le sentiment des consommateurs américains s'est effondré pour atteindre son niveau le plus bas en trois ans et demi au début du mois de novembre, les ménages s'inquiétant des retombées économiques.

Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, a déclaré que les allocations aux titres à revenu fixe de qualité et à l'or, dans le cadre d'un portefeuille bien diversifié, pourraient aider à gérer les risques de manière efficace.

"Dans l'ensemble, la combinaison de l'assouplissement de la Fed et des bénéfices solides des entreprises reste favorable aux actions, tandis que les obligations de qualité offrent un rapport risque/récompense attrayant", a déclaré Mark Haefele dans une note.

"Les investisseurs sous-pondérés devraient ajouter une exposition aux tendances de croissance transformationnelles, y compris l'IA."

L'or XAU= a augmenté de plus de 2 % lundi pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, à environ 4 079 dollars l'once, grâce à la combinaison puissante de données économiques américaines faibles, d'attentes de réductions des taux de la Réserve fédérale et d'un dollar plus faible.

Néanmoins, le sentiment général de risque est resté optimiste lundi.

En Chine, l'indice des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a clôturé en hausse de près de 0,4 %, annulant les premières pertes, tandis que l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong a augmenté de 1,6 %.

Dimanche, des données ont montré que la déflation des prix à la production en Chine s'est atténuée en octobre et que les prix à la consommation sont redevenus positifs, alors que le gouvernement intensifie ses efforts pour réduire la surcapacité et la concurrence acharnée entre les entreprises.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR augmentant d'environ 4 points de base à 4,13 %, alors qu'un sentiment de prise de risque s'est emparé des marchés mondiaux.

En ce qui concerne les devises, le dollar a récupéré une partie de ses pertes de la semaine dernière, les investisseurs évaluant les perspectives de l'économie américaine par rapport à une Fed plus hawkish. FRX/

Alors que les données récentes ont alimenté les inquiétudes concernant l'affaiblissement du marché du travail américain , une série de responsables de la Fed ont réitéré la semaine dernière leur préférence pour une approche progressive des réductions de taux .

Les marchés évaluent actuellement à 63 % les chances d'une réduction des taux de la Fed en décembre. 0USDIRPR

Face au yen, le dollar a progressé de 0,42 % à 154,09

JPY= . Le billet vert a toutefois peu changé ce jour-là par rapport à l'euro et à la livre sterling EUR= GBP= .

Les décideurs de la Banque du Japon ont constaté une augmentation des arguments en faveur d'une augmentation des taux d'intérêt à court terme, certains soulignant la nécessité de s'assurer du maintien de la dynamique de hausse des salaires des entreprises, selon un résumé des opinions de la réunion d'octobre publié lundi.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont gagné 53 cents à 64,16 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a gagné 53 cents à 60,28 $. O/R