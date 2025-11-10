Les bourses mondiales bondissent alors que les investisseurs envisagent la fin potentielle de la fermeture du gouvernement américain

La fin potentielle de la fermeture du gouvernement américain stimule l'humeur du marché

Le Nasdaq progresse de plus de 1 %; les actions européennes gagnent 1,4 %

Les rendements américains augmentent, le dollar est soutenu

par Nell Mackenzie et Rae Wee

Les actions mondiales ont augmenté lundi, portées par l'optimisme que la fin de la fermeture historique du gouvernement américain était en vue, tandis que les rendements des obligations d'État ont augmenté et que le dollar s'est stabilisé.

Le Sénat américain a fait un pas en avant dimanche sur une mesure visant à rouvrir le gouvernement fédéral et à mettre fin à une fermeture qui dure maintenant 40 jours et qui a mis à l'écart les travailleurs fédéraux, retardé l'aide alimentaire et entravé les voyages aériens.

Lors d'un vote de procédure, les sénateurs ont fait progresser un projet de loi adopté par la Chambre des représentants qui sera amendé pour financer le gouvernement jusqu'au 30 janvier et inclure un ensemble de trois projets de loi de crédits pour l'ensemble de l'année.

Wall Street devrait ouvrir en hausse, les contrats à terme du Nasdaq NQc1 progressant de 1,5 % et ceux du S&P 500 ESc1 de 0,9 %.

Les actions européennes ont profité de cette bonne humeur avec le STOXX 600 paneuropéen .STOXX en hausse d'environ 1,4%, tandis que les actions Diageo DGE.L ont grimpé en flèche après que le plus grand fabricant de spiritueux au monde a nommé un nouveau directeur général.

"La fin possible du plus long shutdown américain est un élément positif pour les marchés", a déclaré Prashant Newnaha, stratégiste senior pour les taux en Asie-Pacifique chez TD Securities.

"Nous nous attendons à ce que la prochaine étape soit un vote de la Chambre des représentants mercredi, le gouvernement devant rouvrir ses portes vendredi."

Si le Sénat finit par adopter le projet de loi, celui-ci doit encore être approuvé par la Chambre des représentants et envoyé au président Donald Trump pour qu'il le signe, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.

Le shutdown a eu des répercussions sur l'économie américaine: les travailleurs fédéraux, des aéroports aux forces de l'ordre en passant par l'armée, ne sont pas payés, tandis que la banque centrale agit à l'aveugle avec des données économiques limitées de la part du gouvernement.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , a déclaré dans une interview que le PIB du quatrième trimestre pourrait être négatif si le shutdown se prolongeait.

Vendredi, des données ont montré que le sentiment des consommateurs américains s'est effondré pour atteindre son niveau le plus bas en trois ans et demi au début du mois de novembre, les ménages s'inquiétant des retombées économiques.

Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, a déclaré que les allocations aux titres à revenu fixe de qualité et à l'or dans le cadre d'un portefeuille bien diversifié pourraient aider à gérer les risques de manière efficace.

"Dans l'ensemble, la combinaison de l'assouplissement de la Fed et des bénéfices solides des entreprises reste favorable aux actions, tandis que les obligations de qualité offrent un rapport risque/récompense attrayant", a déclaré Mark Haefele dans une note.

"Les investisseurs sous-allocés devraient ajouter une exposition aux tendances de croissance transformationnelles, y compris l'IA."

L'or XAU= a augmenté d'environ 2,5 % lundi pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines à environ 4 097 $ l'once, sur la combinaison enivrante des données économiques américaines faibles, des attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale et d'un dollar plus faible.

Néanmoins, le sentiment général de risque est resté optimiste lundi.

En Chine, l'indice des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a clôturé en hausse de près de 0,4 %, annulant les premières pertes, tandis que l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong a augmenté de 1,6 %.

Dimanche, des données ont montré que la déflation des prix à la production en Chine s'est atténuée en octobre et que les prix à la consommation sont redevenus positifs, alors que le gouvernement intensifie ses efforts pour réduire la surcapacité et la concurrence acharnée entre les entreprises.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR augmentant d'environ 4 points de base à 4,13 %, alors que l'humeur du risque s'est installée sur les marchés mondiaux.

En ce qui concerne les devises, le dollar a récupéré une partie de ses pertes de la semaine dernière, les investisseurs évaluant les perspectives de l'économie américaine par rapport à une Fed plus hawkish. FRX/

Alors que les données récentes ont alimenté les inquiétudes concernant l'affaiblissement du marché du travail américain , une série de responsables de la Fed ont réitéré la semaine dernière leur préférence pour la lenteur en ce qui concerne les nouvelles réductions de taux.

Les marchés évaluent actuellement à 63% les chances d'une réduction des taux de la Fed en décembre. 0USDIRPR

Face au yen, le dollar a progressé de 0,44% à 154,11 JPY= . Cependant, le billet vert a peu changé ce jour-là par rapport à l'euro et à la livre sterling EUR= GBP= .

Les décideurs de la Banque du Japon ont vu s'accroître les arguments en faveur d'une augmentation des taux d'intérêt à court terme, certains soulignant la nécessité de s'assurer que l'élan de la hausse des salaires des entreprises se maintiendra, a montré lundi un résumé des opinions de la réunion d'octobre.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont réduit les gains antérieurs, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 29 cents à 63,92 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a grimpé de 27 cents à 60,02 $. O/R