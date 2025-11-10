Le responsable du programme Model Y de Tesla annonce son départ en même temps que le responsable du Cybertruck

Le directeur du programme du modèle Y le plus vendu de Tesla TSLA.O , Emmanuel Lamacchia, a annoncé son départ dimanche après près de huit ans, marquant une autre sortie très médiatisée de l'entreprise de véhicules électriques d'Elon Musk.

Ce départ est intervenu quelques heures après que le responsable du programme Cybertruck de Tesla, Siddhant Awasthi, a également annoncé qu'il quittait l'entreprise. Awasthi, qui a commencé sa carrière chez Tesla en tant que stagiaire il y a huit ans, a joué un rôle clé dans la mise sur le marché du pick-up en acier inoxydable et a récemment pris en charge le programme Model 3.

Lamacchia a rejoint Tesla en 2018 et a passé plus de quatre ans à superviser le programme Model Y, à gérer sa production et son déploiement international dans plusieurs usines.

"Quel parcours cela a été... de la direction du NPI (introduction de nouveaux produits) pour les variantes de la Model 3 et de la Model Y à la direction du programme de véhicules pour la Model Y, la voiture la plus vendue au monde", a écrit Lamacchia dans un message sur LinkedIn.

Alors que Tesla s'oriente vers des projets robotisés et pilotés par l'IA, le constructeur automobile a perdu plusieurs hauts responsables de programmes au cours de l'année écoulée, notamment Daniel Ho, responsable du lancement de la Model 3, et David Zhang, qui supervisait les programmes de la Model S et de la Model X.

Le constructeur automobile a enregistré des livraisons record au troisième trimestre, grâce à la ruée des acheteurs américains qui tentaient de bénéficier d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars avant qu'il n'expire le 30 septembre. Toutefois, les analystes s'attendent à une chute brutale au quatrième trimestre, à mesure que les incitations à l'achat de véhicules électriques disparaîtront.