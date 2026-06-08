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Les Bourses européennes terminent sur une note prudente
information fournie par AFP 08/06/2026 à 17:45

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini lundi sur une note prudente, entre annonces contradictoires venant du Moyen-Orient et reprise des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

La Bourse de Paris a reculé de 0,23% et Francfort de 0,58% Londres est restée stable (+0,05%) quand Milan s'est octroyée 0,63%.

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