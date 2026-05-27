Les Bourses européennes terminent sans direction commune

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini sans direction commune mercredi, au terme d'une séance de consolidation marquée par des prises de bénéfices dans le secteur technologique et une nouvelle baisse du prix du pétrole.

La Bourse de Paris a gagné 0,43% et Londres 0,13%. Francfort a terminé stable (-0,03%) et Milan a perdu 0,64%.

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