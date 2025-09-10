Les Bourses européennes terminent sans direction claire

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont fini sans direction notable mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, qui conforte les prévisions d'une baisse des taux imminente de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Paris a pris 0,15% et Milan 0,12%. Londres a cédé 0,19% et Francfort 0,36%.

