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Les Bourses européennes terminent la séance en petite forme
information fournie par AFP 20/07/2026 à 17:48

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi en petite forme, au premier jour d'une semaine marquée par une réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) et des tensions persistantes autour du détroit d'Ormuz.

Dans ce contexte, Paris (+0,02%) et Francfort (+0,06%) ont terminé en quasi-équilibre, tout comme Milan (-0,04%). Londres a reculé (-0,71%).

Euronext CAC40

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