Les Bourses européennes terminent en petite hausse
information fournie par AFP 23/09/2025 à 17:50

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini en légère progression mardi, après la publication d'un indice sur l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en septembre qui a signé sa plus forte croissance depuis mai 2024.

La Bourse de Paris a terminé sur un gain de 0,54%, Francfort de 0,36%, Milan de 0,13%. Londres est restée à l'équilibre (-0,04%).

Euronext CAC40

