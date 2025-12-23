 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé
information fournie par AFP 23/12/2025 à 18:21

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi, à l'issue d'une séance marquée par une croissance américaine meilleure qu'attendu pour le troisième trimestre, éloignant la perspective de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed).

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,21%, Londres a avancé de 0,24% et Francfort de 0,23%.

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Débordement de l'Hérault après des fortes pluies à Agde, le 23 décembre 2025 dans l'Hérault ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Vigilance crues: l'Hérault maintenu en rouge et l'Aveyron en orange
    information fournie par AFP 23.12.2025 18:43 

    Le département de l'Hérault est placé en vigilance rouge jusqu'à mercredi pour des crues exceptionnelles, à la suite de fortes précipitations qui devraient cesser dans la nuit, selon Météo-France. L'Aveyron est désormais le seul département en vigilance orange ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris termine en légère baisse
    information fournie par AFP 23.12.2025 18:38 

    La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,21% mardi, après la publication attendue des chiffres de la croissance américaine, dans un marché au volume d'échanges faible. L'indice vedette CAC 40 a cédé 17,22 points et s'est établi à 8.103,85 points à la ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext à La Défense, Paris
    L'Europe finit en légère hausse, Novo Nordisk se distingue
    information fournie par Reuters 23.12.2025 18:11 

    par Diana Mandia La plupart des Bourses européennes ont terminé en légère hausse mardi, une séance marquée par un faible volume de transactions avant les vacances de Noël, avec le laboratoire danois Novo Nordisk en tête des gains grâce à son projet de lancer une ... Lire la suite

  • Des sapins de Noël installés sur un barrage de l'A64 par les agriculteurs en colère, le 22 décembre 2025 à Carbonne, en Haute-Garonne ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Colère agricole: sur les derniers barrages, entraide et festivités pour durer
    information fournie par AFP 23.12.2025 18:08 

    Des fêtes en soirée, Noël qui se prépare sur la chaussée et des citoyens aux fourneaux: l'esprit de camaraderie et "le soutien de la population" entretiennent la mobilisation sur les derniers barrages d'agriculteurs, onze jours après le début du mouvement dans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank