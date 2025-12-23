Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi, à l'issue d'une séance marquée par une croissance américaine meilleure qu'attendu pour le troisième trimestre, éloignant la perspective de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed).

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,21%, Londres a avancé de 0,24% et Francfort de 0,23%.

Euronext CAC40