SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 726,00
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes terminent en hausse
information fournie par AFP 08/09/2025 à 17:46

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis.

La Bourse de Londres a grappillé 0,14% et Francfort a gagné 0,89%. La Bourse de Paris a quant à elle avancé de 0,78%, les investisseurs restant attentifs aux évolutions politiques du pays, avant un vote de confiance dont l'issue attendue est la chute du gouvernement Bayrou.

Euronext CAC40

Valeurs associées

LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
LSE GROUP
9 296,000 GBX LSE +0,28%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

