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Les Bourses européennes terminent en hausse
information fournie par AFP 03/09/2026 à 17:48
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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, emportées par la dynamique du retour de l'appétit pour le risque à Wall Street, avec un répit dans l'envolée des taux sur les marchés de la dette.

A Francfort, l'indice DAX (+0,63%) est repassé au-dessus du seuil de 26.0000 points. Londres a également progressé (+0,70%) et Paris a terminé en équilibre favorable (+0,07%).

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