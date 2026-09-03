Les Bourses européennes terminent en hausse

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, emportées par la dynamique du retour de l'appétit pour le risque à Wall Street, avec un répit dans l'envolée des taux sur les marchés de la dette.

A Francfort, l'indice DAX (+0,63%) est repassé au-dessus du seuil de 26.0000 points. Londres a également progressé (+0,70%) et Paris a terminé en équilibre favorable (+0,07%).

Euronext CAC40