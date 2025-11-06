Les Bourses européennes terminent en baisse, lestées par des prises de profits

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les Bourses européennes ont conclu en baisse jeudi, à la suite d'un recul de Wall Street, où les investisseurs choisissent de prendre leurs bénéfices face à des signes de dégradation du marché de l'emploi américain.

La Bourse de Paris a perdu 1,36% à la clôture, celle de Londres 0,42%, tandis que Francfort a cédé 1,31%.

Euronext CAC40