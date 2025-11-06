Le géant allemand de la défense Rheinmetall maintient ses objectifs grâce aux records de ses carnets de commandes

( AFP / RONNY HARTMANN )

Le plus grand groupe allemand de défense, Rheinmetall, a déclaré jeudi que la hausse prévue de la demande de l'armée allemande devrait lui permettre d'atteindre une croissance exceptionnelle de ses ventes, après que des retards dans les commandes ont pesé sur ses résultats.

Le groupe de Düsseldorf, qui fabrique des munitions, de l'artillerie ou encore des véhicules militaires, a été l'un des principaux bénéficiaires de la demande en forte hausse liée au réarmement de l'Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Les carnets de commandes ont atteint un niveau record et le groupe continue de s'agrandir et de construire des usines à travers le continent.

Toutefois, les ventes du troisième trimestre ont été légèrement inférieures aux prévisions, à seulement 2,78 milliards d'euros, en raison d'un "retard considérable" des commandes en Allemagne, a déclaré le groupe.

Celles-ci ont augmenté de 20% au cours des neuf premiers mois de l'année sur un an, pour atteindre 7,5 milliards d'euros.

Ce retard s'explique par les troubles politiques causés par la chute du gouvernement précédent l'année dernière, qui ont entraîné le report du budget 2025.

Celui-ci a finalement été adopté en septembre par la coalition du chancelier Friedrich Merz, et les commandes de matériel de défense en Allemagne commencent désormais à affluer.

"Les bases sont désormais posées pour un quatrième trimestre solide, d'autant plus que les grands programmes prévus par les forces armées allemandes sont désormais garantis dans la planification financière du gouvernement fédéral", a déclaré Armin Papperger, PDG de Rheinmetall.

Le groupe a confirmé ses objectifs de croissance annuelle des ventes de 25 à 30%.

Le titre a terminé autour de l'équilibre (+0,06%) à la fermeture de la Bourse de Francfort.

Sa division armes et munitions a réalisé un chiffre d'affaires record d'environ deux milliards d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année.

Cette performance s'explique principalement par l'augmentation des ventes de chars, de munitions de calibre moyen, ainsi que par les commandes d'artillerie et de mortiers pour l'Ukraine et les États membres de l'OTAN.

Le groupe a annoncé en septembre son expansion dans le secteur naval avec l'acquisition du constructeur allemand de navires de guerre Naval Vessels Luerssen (NVL).

Rheinmetall prévoit également de se lancer dans la construction de satellites.