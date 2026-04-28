Les Bourses européennes terminent dans la prudence

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé prudemment mardi, dans l'attente des réunions de plusieurs grandes banques centrales et des résultats des géants de la tech dans les prochains jours, tandis que la situation au Moyen-Orient reste incertaine.

Paris a perdu 0,46%, Francfort 0,27% et Londres a grappillé 0,11%.

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