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Les Bourses européennes terminent dans la prudence
information fournie par AFP 28/04/2026 à 17:44

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé prudemment mardi, dans l'attente des réunions de plusieurs grandes banques centrales et des résultats des géants de la tech dans les prochains jours, tandis que la situation au Moyen-Orient reste incertaine.

Paris a perdu 0,46%, Francfort 0,27% et Londres a grappillé 0,11%.

Euronext CAC40

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