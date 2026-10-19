Les Bourses européennes secouées par les violences en France, Wall Street en rebond

Les Bourses européennes ont nettement reculé lundi, après les violences du week-end en France ayant ravivé les craintes des investisseurs sur la dette publique hexagonale, quand Wall Street profite d'un rebond des valeurs technologiques.

Sur le Vieux continent, Paris a perdu 1,11 % entraînant dans la foulée Londres, qui a cédé 1,08 %, Francfort 1,18 %, Milan 1,55 % et Madrid 1,49 %.

Samedi, dans le sillage de la mobilisation nationale pour le pouvoir d’achat et les revendications lycéennes, de nombreuses villes ont été secouées par des pillages, des destructions et des émeutes, dont l'ampleur a sidéré le pays.

"Ces violences mettent de l'huile sur le feu d'une situation déjà tendue pour la France, entre finances publiques dégradées, difficultés à adopter un budget et perspectives de croissance très faibles", explique à l'AFP Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.

Cela "s'est propagé sur toutes les places européennes, car les économies et les entreprises de la zone sont imbriquées", ajoute-t-elle.

La dette française à nouveau sous pression

Les investisseurs doutent depuis plusieurs semaines de la situation budgétaire française, avec une dette et des déficits parmi les plus hauts en Europe, sur fond de débat politique tendu autour du budget 2027 et d'incertitudes liées à l'élection présidentielle.

Or, les émeutes du week-end soulignent "à quel point il sera difficile pour un gouvernement de mettre en œuvre les réductions de dépenses" que les marchés jugent "nécessaires pour réduire le déficit", abonde Neil Wilson, de Saxo Markets.

L'écart entre les taux d'emprunt à dix ans français et allemand, qui mesure la méfiance des investisseurs envers la dette française, atteignait dans les derniers échanges 1,47 point de pourcentage, contre 1,37 vendredi.

Le taux d'intérêt français à échéance dix ans montait à 4,92 %, contre 4,80 % vendredi soir. Ces tensions interviennent alors que l'agence de notation Moody's doit réexaminer vendredi la note de la France, déjà assortie d'une perspective négative.

"De nouvelles dégradations de la note souveraine française sont à prévoir si les finances publiques ne se redressent pas", prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

A ce niveau d'écart avec l'Allemagne, "la dette française se négocie à un niveau comparable à celui d'un émetteur noté BB+, soit la catégorie spéculative", ajoute-t-il. Cette catégorie regroupe les emprunteurs jugés les plus risqués.

Sur le marché des changes, l'euro cédait 0,20 % vers 15H50 GMT face au billet vert, à 1,1239 dollar pour un euro, après être tombé dans la matinée jusqu'à 1,1183 dollar.

Rebond des valeurs technologiques américaines

A New York, les marchés profitent au contraire d'un rebond des valeurs technologiques, après le mouvement de vente massif de la semaine passée, sur fond de doutes quant à la rentabilité future de l'IA et des capitalisations massives des groupes du secteur.

Vers 15H50 GMT, le Nasdaq, à forte composante technologique, prenait 1,76 %, rattrapant une partie de ses plus de 5 % de pertes la semaine dernière. L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,88 %. Le Dow Jones grappillait 0,19 %.

Le secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques, principal bénéficiaire des dépenses massives des groupes technologiques dans l'IA, rebondissait, à l'image de Micron (+5,29%), Broadcom (+3,39%) et Nvidia (+2,49%) à New York.

En Europe, ASML, fournisseur mondial de machines de photolithographie pour le secteur, a pris 1,27 % à Amsterdam.

Les résultats de Meta et Tesla mercredi mettront de nouveau à l'épreuve la confiance des investisseurs dans l'intelligence artificielle.

Les investisseurs "voudront la preuve que l'intelligence artificielle aide à générer suffisamment de revenus et de bénéfices pour justifier la facture", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.