Les Bourses européennes résistent à la poussée des cours du pétrole

Les marchés actions ont terminé la première séance de la semaine dans le vert, malgré la prudence des investisseurs face à la remontée des cours du pétrole et à l'approche des premières publications trimestrielles des grandes banques américaines. A Paris, le CAC 40 a gagné 0,38% à 7 833 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,37%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains s'affichent en ordre dispersé vers 17h45 alors que les tensions géopolitiques continuent d'alimenter la hausse des prix de l'or noir.

Le Brent a atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines, dépassant les 106 dollars le baril, après les frappes meurtrières qui ont visé ce week-end l'aéroport international de Riyad, en Arabie saoudite. Au Moyen-Orient, les combattants houthis ont également pris pour cible une raffinerie du géant pétrolier Aramco, sur les rives de la mer Rouge.

Sur le front ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a dénoncé une trêve qui ne se concrétise pas sur le terrain, faisant état, dans la nuit de dimanche à lundi, de frappes russes contre une installation gazière et une "simple station-service".

Des valeurs en mouvement

Du côté des valeurs, OPMobility (-3,34%) a été pénalisé par une dégradation de Citi, qui a abaissé sa recommandation d'"acheter" à "neutre", tout en ramenant son objectif de cours de 18 à 11 euros.

Vallourec ( 3,83%) a, pour sa part, annoncé avoir remporté un contrat majeur auprès de TotalEnergies pour la fourniture de solutions tubulaires destinées au développement du champ gazier d'Absheron, en Azerbaïdjan.

Nexans s'est distingué avec un gain de 2,01%. Dans une étude consacrée au secteur des câbles, Jefferies juge le groupe français mieux positionné à court terme que ses concurrents européens Prysmian et NKT. Le courtier a ainsi relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter".

A Londres, Hays a dévissé de 12,84% après la publication d'un point d'activité trimestriel contrasté. Le repli du spécialiste britannique du recrutement a pesé sur l'ensemble du secteur, entraînant dans son sillage Randstad (-1,58%, à 34,86 euros) et Adecco Group (-8,22%, à 21,88 francs suisses).

La saison des résultats trimestriels débutera mardi aux Etats-Unis, avec les publications de plusieurs poids lourds bancaires, dont JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo. En France, LVMH devait ouvrir le bal des publications du CAC 40 après la clôture de lundi. Les résultats d'ASML et de TSMC seront également suivis de près cette semaine, notamment pour prendre le pouls de la demande liée à l'intelligence artificielle.

L'inflation américaine attendue mercredi

En l'absence de statistiques économiques majeures ce lundi, les investisseurs tournent désormais leur attention vers les prochains indicateurs d'inflation. Les chiffres allemands de septembre sont attendus mardi, avant ceux des Etats-Unis mercredi, qui pourraient apporter de nouveaux éléments sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.