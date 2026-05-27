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Les Bourses européennes poursuivent leur parcours en dents de scie
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 11:55

À l'instar des autres places européennes, la Bourse de Paris se redresse sensiblement ce mercredi, poursuivant ainsi un parcours en dents de scie cette semaine, au gré du sentiment changeant des investisseurs à propos de l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

En fin de matinée, le CAC 40 affiche une progression d'un peu plus de 0,8% vers 8 242 points, une tendance similaire à celle de l'Euro STOXX 50, tandis que le DAX de Francfort gagne 0,7%, alors que le FTSE de Londres gravite autour de son point d'équilibre.

Le statu quo de ces dernières heures en Iran est plutôt perçu positivement par les intervenants, surtout après les récents bombardements initiés par les États-Unis dans le sud du pays et sur des navires soupçonnés de poser des mines en pleine période de négociations.

"Le retour à un calme relatif au Moyen-Orient pourrait modestement améliorer le sentiment du marché, réduisant la demande immédiate de refuges sûrs", estime ainsi Bas Kooijman, CEO et gestionnaire d'actifs de DHF Capital.

Selon lui, "les investisseurs restent optimistes quant à une percée diplomatique qui pourrait finalement conduire à la réouverture du détroit d'Ormuz et à l'assouplissement des pressions inflationnistes liées aux prix de l'énergie".

Dans ce contexte, le prix du pétrole repart à la baisse, le Brent abandonnant 2,1% à 97,2 USD le baril, tandis que le WTI recule de 3,7% à 89,8 USD le baril, ce qui pèse fort logiquement sur les valeurs du secteur comme TotalEnergies (-3,1%) ou Technip Energies (-3%) à Paris.

Capgemini boudé pour sa feuille de route stratégique

Dans l'actualité des valeurs, Capgemini lâche 3,3% en milieu de séance à Paris et essuie ainsi l'une des plus fortes baisses du CAC 40, les investisseurs ne se montrant guère convaincus par la feuille de route axée sur l'IA agentique du géant des services informatiques.

Bien orienté à l'image de l'ensemble des valeurs automobiles, Stellantis s'adjuge 4,3%, alors que le groupe franco-italo-américain étudie plusieurs options pour développer la future plateforme destinée aux grands modèles d'Alfa Romeo.

Ailleurs en Europe, AkzoNobel s'enflamme à Amsterdam ( 17,2%), le spécialiste des peintures et produits de revêtement ayant refusé une offre de la part de Nippon Paint et de The Sherwin-Williams, offre qui, selon lui, sous-évalue l'entreprise et manque de garanties quant à sa réalisation.

Toujours à Amsterdam, Flow Traders dévisse de 12,6%, victime d'une dégradation de recommandation chez ING, de "conserver" à "vente", avec un objectif de cours sur 12 mois ramené de 28,77 EUR à 24,90 EUR sur le titre de ce spécialiste du trading de produits cotés en Bourse (ETP).

La confiance des ménages français au plus bas depuis mars 2023

Seule donnée de la matinée, la confiance des ménages en France se dégrade de nouveau, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui baisse de deux points et atteint, à 82, son plus bas niveau depuis mars 2023, s'éloignant encore davantage de sa moyenne de longue période (100).

La proportion de ménages estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants se dégrade de nouveau nettement. Leur opinion concernant leur situation financière personnelle, aussi bien passée que future, se dégrade elle aussi de nouveau.

L'opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France se dégrade de nouveau fortement : le solde d'opinion associé perd six points, après en avoir perdu sept en avril. Celui relatif au niveau de vie futur perd un point et atteint son plus bas niveau depuis juillet 2022.

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